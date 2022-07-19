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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 82 из 83«1...80818283»
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 21:13
#1216
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Цитата:
Гога:
скоро разговор будет - сам на сам


недолго музыка играла, как вижу.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2328
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 21:46
#1217
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Цитата:
saba:
Самое странное всё то. что Вы говорите про нацизм со стороны Украины, он то же самое говорит про Россию.

Я что-то не помню, чтобы в России сносили украинские памятники, кричали лозунги типа "Украинцев на гиляку!", "Хохлов на ножи!". Запрещали украинский язык. Настраивали детей против украинцев. Вышагивали с портретами русских националистов. Наезжали на религию. Или Аркаша Чернов не в курсе?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:02
#1218
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Цитата:
Маркс:
не в курсе?

Аркашу это все обошло мимо видимо) не, не так: это пропаганда провластных рос. СМИ, ничего такого там нет и не было никогда)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:43
#1219
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В России было 12% украинцев и ни одной украинской школы, поэтому и запрещать то было нечего. Так же как и памятников. По моему у нас в Форте Шевченко стоит памятник Кобзарю, ну а Н.В. Гоголь он общий, его никак не распилить
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:49
#1220
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Кстати, про гиляку кричали то как раз западные украинцы, а бомбите Вы русскоязычную южную и центральную Украину
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:57
#1221
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Цитата:
alex_60:
недолго музыка играла

---А что , песня не понравилась ?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 12:19
#1222
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Цитата:
saba:
Кстати, про гиляку кричали то как раз западные украинцы,

С каких пор Киев стал западной украиной? В Киеве на майдане скакали
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2328
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 12:30
#1223
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Цитата:
saba:
В России было 12% украинцев и ни одной украинской школы, поэтому и запрещать то было нечего.

Ну так себе отмазка, как из анекдота:
- Почему в СССР нет расовой дискриминации?
- Потому что у нас нет негров.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 17:54
#1224
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Цитата:
Гога:
А что , песня не понравилась ?


Ты хороший, но... слабохарактерный.
Джентельмены удачи.
не можешь слово держать.

[Исправлено: alex_60, 20.07.2022 - 18:17]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 18:03
#1225
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Скакали в Киеве, но в основном выходцы из Западной Украины,, кстати когда скакали запденцы и Беркут отбивался лагерь донбассовцев тоже стоял на Майдане, но свернулись ночью и ушли, а насчет отмазки и русофобии, никто не задавался вопросом таким , кто здесь пропагандирует самую настоящую украинофобию?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
385
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 18:12
#1226
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Ну всё теперь не только ДНР и ЛНР но и остальная часть Украины цель спецоперации. Об этом заявил Лавров
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 20:44
#1227
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Почему бы России тоже не начать дискурс деколонизации Британии и США? :lol:


А заодно, раз уж США поставляют оружие Украине, которое стреляет по Донбассу, может России тоже нужно начать поставлять оружие на Донбасс, которое будет стрелять по США? :-x
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 21:21
#1228
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Цитата:
alex_60:
не можешь слово держать.

---Ну песня - то хорошая , в противовес фейкам .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 21:30
#1229
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Цитата:
Гога:
в противовес фейкам .

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5925
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 21:55
#1230
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Цитата:
alex_60:

---Так ты на форуме не появляешься . А так хочется с умным человеком поговорить . Вот из - за твоего отсутствия , пришлось с идиотом общаться .
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