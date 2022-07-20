Отправлено: - 21:28

yudjin:

Никогда такого не было

Цитата:Неужели????: - мне кажеться, в год по несколько "резонансных" дел бывает, не считая того что: - традиционно и ежегодно начальник ЖКХ города , заканчивает свою государственную карьеру, по устоявшевшему уже местному обычаю, в местах не столь отдалённых.