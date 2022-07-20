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≡ Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44714
Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 17:59
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31 августа заканчивается срок действия ограничений на вывоз сахара, введённых в России. В Евразийской экономической комиссии договорились начать поставки сразу после окончания запрета на экспорт сахара из РФ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15849
Re: Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят...
Отправлено: 20.07.22 - 17:59
#1
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Дефицит есть только в головах паникеров..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5416
Re: Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят...
Отправлено: 20.07.22 - 18:24
#2
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Наверняка, у каждого второго, дома в запаснике стоит мешок сахара, возможно даже два мешка. Быть может если не хватали бы мешками хватило бы всем и продукт не дорожал. Ну вот такие мы, ничего с этим не поделать. Хорошо хоть соли завались....
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5925
Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 18:35
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Хорошо хоть соли завались....

----Осторожно !! Теперь может и соль исчезнуть ;-) ;-) :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3260
Re: Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят...
Отправлено: 20.07.22 - 18:52
#4
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Цитата:
Гога:
исчезнуть


Соль- не надо производить - его только - ДОБЫВАЙ, добывай и ДОБЫВАЙ, также как и нефть и газ- единственное что с солью может произойти, как с той же нефтью и газом - это резко ПОДОРОЖАТЬ.
Впрочем с этой нынешней властью и с этим БЕЗДАРНЫМ правительством: - может ВСЁ внезапно и резко подорожать и также внезапно и резко может - ИЗЧЕЗНУТЬ.
За примером не надо далеко ходить: - уголь в прошлом году, да и скоро ближе к осени то же самое будет, наверное: - и ПОДОРОЖАЛ и ИЗЧЕЗ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15849
Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 18:58
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Наверняка, у каждого второго, дома в запаснике стоит мешок сахара,


Вот брал 27го марта, по 330 мешок, хотя килограммами было по 289 , спокойно в Астыкжане, осталось килограмм 7..



5 кг на шестерых человек в месяц, если варить компоты, мороженные, сгущенки..
Килограммами набрал еще 25,.
Хватит до нового года..

[Исправлено: 111, 20.07.2022 - 18:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15849
Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 19:05
#6
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Странно, почему 27го..
Я уже сам внушилмя всем меня внушающим, что сахар был только до 24го февраля, а тут 27 марта



Но все дело в том, что я до 26го марта тут был забанен и помню как сфотал сахар и сразу тут выложил..
Значит все таки сахар был весь март спокойно?
Тогда кто то врет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15849
Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 19:09
#7
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И теперь расчет.
Нас 6 человек, 5 кг сахара на месяц.
Небольшое вычисление и на человека уходит по 833 грамма в месяц..
На год хватит 60 кг, это чуть больше двух мешков по 25 кг..
Ну наверно те, кто не покупает ни конфет, ни тортов, ни киндеров, те наверно едят сахара больше, но не более кило двести думаю на человека..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11323
Re: Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят...
Отправлено: 20.07.22 - 19:59
#8
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Цитата:
ACROS:
За примером не надо далеко ходить: - уголь в прошлом году, да и скоро ближе к осени то же самое будет, наверное: - и ПОДОРОЖАЛ и ИЗЧЕЗ.

Да, да на счёт угля. Хочу всех предупредить. Покупайте сегодня его, кому нужен конечно Осенью его скорей всего не будет. Караганда уже его отправляет в Европу любыми доступными методами. Пароходами, поездами, самолётами и даже Фурами. Я такого ещё не когда не видел что б в фуры грузили уголь в биг-бегах. Казахстанские фуры потащили уголь в Европу. Зафрахтовали тысячу машин. Так что он щас и подорожает или просто изчезнит. :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
865
Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 21:10
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Наверняка, у каждого второго, дома в запаснике стоит мешок сахара, возможно даже два мешка.


...и ещё по три мешка гречки!!! и балалайка на стене висит!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 20.07.2022 - 21:11]
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