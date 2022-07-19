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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 21:13
Цитата:
недолго музыка играла, как вижу.
Гога:
скоро разговор будет - сам на сам
скоро разговор будет - сам на сам
недолго музыка играла, как вижу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 21:46
Цитата:
Я что-то не помню, чтобы в России сносили украинские памятники, кричали лозунги типа "Украинцев на гиляку!", "Хохлов на ножи!". Запрещали украинский язык. Настраивали детей против украинцев. Вышагивали с портретами русских националистов. Наезжали на религию. Или Аркаша Чернов не в курсе?
saba:
Самое странное всё то. что Вы говорите про нацизм со стороны Украины, он то же самое говорит про Россию.
Самое странное всё то. что Вы говорите про нацизм со стороны Украины, он то же самое говорит про Россию.
Я что-то не помню, чтобы в России сносили украинские памятники, кричали лозунги типа "Украинцев на гиляку!", "Хохлов на ножи!". Запрещали украинский язык. Настраивали детей против украинцев. Вышагивали с портретами русских националистов. Наезжали на религию. Или Аркаша Чернов не в курсе?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 873
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:02
Цитата:
Аркашу это все обошло мимо видимо) не, не так: это пропаганда провластных рос. СМИ, ничего такого там нет и не было никогда)
Маркс:
не в курсе?
не в курсе?
Аркашу это все обошло мимо видимо) не, не так: это пропаганда провластных рос. СМИ, ничего такого там нет и не было никогда)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:43
В России было 12% украинцев и ни одной украинской школы, поэтому и запрещать то было нечего. Так же как и памятников. По моему у нас в Форте Шевченко стоит памятник Кобзарю, ну а Н.В. Гоголь он общий, его никак не распилить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:49
Кстати, про гиляку кричали то как раз западные украинцы, а бомбите Вы русскоязычную южную и центральную Украину
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 11:57
Цитата:
---А что , песня не понравилась ?
alex_60:
недолго музыка играла
недолго музыка играла
---А что , песня не понравилась ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1409
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 12:19
Цитата:
С каких пор Киев стал западной украиной? В Киеве на майдане скакали
saba:
Кстати, про гиляку кричали то как раз западные украинцы,
Кстати, про гиляку кричали то как раз западные украинцы,
С каких пор Киев стал западной украиной? В Киеве на майдане скакали
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 12:30
Цитата:
Ну так себе отмазка, как из анекдота:
- Почему в СССР нет расовой дискриминации?
- Потому что у нас нет негров.
saba:
В России было 12% украинцев и ни одной украинской школы, поэтому и запрещать то было нечего.
В России было 12% украинцев и ни одной украинской школы, поэтому и запрещать то было нечего.
Ну так себе отмазка, как из анекдота:
- Почему в СССР нет расовой дискриминации?
- Потому что у нас нет негров.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17341
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 17:54
Цитата:
Ты хороший, но... слабохарактерный.
Джентельмены удачи.
не можешь слово держать.
[Исправлено: alex_60, 20.07.2022 - 18:17]
Гога:
А что , песня не понравилась ?
А что , песня не понравилась ?
Ты хороший, но... слабохарактерный.
Джентельмены удачи.
не можешь слово держать.
[Исправлено: alex_60, 20.07.2022 - 18:17]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 18:03
Скакали в Киеве, но в основном выходцы из Западной Украины,, кстати когда скакали запденцы и Беркут отбивался лагерь донбассовцев тоже стоял на Майдане, но свернулись ночью и ушли, а насчет отмазки и русофобии, никто не задавался вопросом таким , кто здесь пропагандирует самую настоящую украинофобию?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 18:12
Ну всё теперь не только ДНР и ЛНР но и остальная часть Украины цель спецоперации. Об этом заявил Лавров
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 20:44
Почему бы России тоже не начать дискурс деколонизации Британии и США?
А заодно, раз уж США поставляют оружие Украине, которое стреляет по Донбассу, может России тоже нужно начать поставлять оружие на Донбасс, которое будет стрелять по США?
А заодно, раз уж США поставляют оружие Украине, которое стреляет по Донбассу, может России тоже нужно начать поставлять оружие на Донбасс, которое будет стрелять по США?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 21:21
Цитата:
---Ну песня - то хорошая , в противовес фейкам .
alex_60:
не можешь слово держать.
не можешь слово держать.
---Ну песня - то хорошая , в противовес фейкам .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 21:30
Цитата:
Европа исчерпала все свои возможности наносить ущерб экономике России
тыц
План Шмыгаля не удался: Запад отказался восстанавливать Украину
тыц
Руководству ВСУ плевать на раненых военнослужащих – военнопленный
тыц
Белый дом всерьез обеспокоился коррупцией на Украине
тыц
Операция по денацификации Украины: оперативная сводка 20 июля (обновляется)
тыц
Гога:
в противовес фейкам .
в противовес фейкам .
Европа исчерпала все свои возможности наносить ущерб экономике России
План Шмыгаля не удался: Запад отказался восстанавливать Украину
Руководству ВСУ плевать на раненых военнослужащих – военнопленный
Белый дом всерьез обеспокоился коррупцией на Украине
Операция по денацификации Украины: оперативная сводка 20 июля (обновляется)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.07.22 - 21:55
Цитата:
---Так ты на форуме не появляешься . А так хочется с умным человеком поговорить . Вот из - за твоего отсутствия , пришлось с идиотом общаться .
alex_60:
---Так ты на форуме не появляешься . А так хочется с умным человеком поговорить . Вот из - за твоего отсутствия , пришлось с идиотом общаться .
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