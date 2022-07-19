Отправлено: - 21:46

saba:

Самое странное всё то. что Вы говорите про нацизм со стороны Украины, он то же самое говорит про Россию.



Цитата:Я что-то не помню, чтобы в России сносили украинские памятники, кричали лозунги типа "Украинцев на гиляку!", "Хохлов на ножи!". Запрещали украинский язык. Настраивали детей против украинцев. Вышагивали с портретами русских националистов. Наезжали на религию. Или Аркаша Чернов не в курсе?