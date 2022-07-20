Россия снимет запрет на экспорт сахара. Когда возобновят поставки в Казахстан
Отправлено: 20.07.22 - 17:59
31 августа заканчивается срок действия ограничений на вывоз сахара, введённых в России. В Евразийской экономической комиссии договорились начать поставки сразу после окончания запрета на экспорт сахара из РФ. Читать новость
Наверняка, у каждого второго, дома в запаснике стоит мешок сахара, возможно даже два мешка. Быть может если не хватали бы мешками хватило бы всем и продукт не дорожал. Ну вот такие мы, ничего с этим не поделать. Хорошо хоть соли завались....
Соль- не надо производить - его только - ДОБЫВАЙ, добывай и ДОБЫВАЙ, также как и нефть и газ- единственное что с солью может произойти, как с той же нефтью и газом - это резко ПОДОРОЖАТЬ. Впрочем с этой нынешней властью и с этим БЕЗДАРНЫМ правительством: - может ВСЁ внезапно и резко подорожать и также внезапно и резко может - ИЗЧЕЗНУТЬ. За примером не надо далеко ходить: - уголь в прошлом году, да и скоро ближе к осени то же самое будет, наверное: - и ПОДОРОЖАЛ и ИЗЧЕЗ.
И теперь расчет. Нас 6 человек, 5 кг сахара на месяц. Небольшое вычисление и на человека уходит по 833 грамма в месяц.. На год хватит 60 кг, это чуть больше двух мешков по 25 кг.. Ну наверно те, кто не покупает ни конфет, ни тортов, ни киндеров, те наверно едят сахара больше, но не более кило двести думаю на человека..
ACROS: За примером не надо далеко ходить: - уголь в прошлом году, да и скоро ближе к осени то же самое будет, наверное: - и ПОДОРОЖАЛ и ИЗЧЕЗ.
Да, да на счёт угля. Хочу всех предупредить. Покупайте сегодня его, кому нужен конечно Осенью его скорей всего не будет. Караганда уже его отправляет в Европу любыми доступными методами. Пароходами, поездами, самолётами и даже Фурами. Я такого ещё не когда не видел что б в фуры грузили уголь в биг-бегах. Казахстанские фуры потащили уголь в Европу. Зафрахтовали тысячу машин. Так что он щас и подорожает или просто изчезнит.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать