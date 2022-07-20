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≡ 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44737
34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской области
Отправлено: 20.07.22 - 14:50
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На возведении плотины в Костанайской области украли почти 34 млн тенге, сообщили в региональном департаменте экономических расследований. Из-за хищений сооружение плохо выдержало весенний паводок.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2840
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 14:50
#1
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Цитата:
15 апреля зарегистрировали уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации проекта капитального ремонта плотины "Шили" путём завышения объёма выполненных работ. Согласно заключению проведённой экспертизы, предварительный ущерб составил 33 712 618 тенге


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8647
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 15:00
#2
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Цитата:
34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской области

Никогда такого не было и вот опять. Классика жанра, ёптить...
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
133
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 18:02
#3
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т.е. образно говоря 160 лямов типа в строительство пошло? и если бы не эти 34 плотина бы стояла века? по моему не глубоко копнули, так, на детский совочек
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5420
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 18:32
#4
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Откаты обычно на строительство в деревне доходили до тридцати процентов от общего объёма, а тут предъявляют всего двадцать, и как теперь доказать, ну видимо есть веские аргументы
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3262
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 21:28
#5
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Цитата:
yudjin:
Никогда такого не было


Неужели????: - мне кажеться, в год по несколько "резонансных" дел бывает, не считая того что: - традиционно и ежегодно начальник ЖКХ города , заканчивает свою государственную карьеру, по устоявшевшему уже местному обычаю, в местах не столь отдалённых.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4092
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 23:43
#6
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Цитата:
зарегистрировали уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

Цитата:
Остальные подробности расследования не разглашаются.

Деятельность и гласность радует, но вот с логическим завершением у нас как то швах.
Городской аким давно на свободе, недавних фигурантов приговорили к амнистии, реально есть наказание за коррупцию или пугалки только?
А некоторых вообще не замечают.
Больше похоже на кампанейщину, а не на реальную борьбу.

Недавно спорили с товарищем по этому поводу и пришли к мнению, что если посадить всех казнакрадов, госадарственная машина встанет.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4092
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 23:43
#7
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Цитата:
ACROS:
традиционно и ежегодно начальник ЖКХ города , заканчивает свою государственную карьеру, по устоявшевшему уже местному обычаю, в местах не столь отдалённых.

Где к примеру Финк?
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