Отправлено: - 23:43

зарегистрировали уголовное дело по факту хищения бюджетных средств

Остальные подробности расследования не разглашаются.

Цитата:Цитата:Деятельность и гласность радует, но вот с логическим завершением у нас как то швах.Городской аким давно на свободе, недавних фигурантов приговорили к амнистии, реально есть наказание за коррупцию или пугалки только?А некоторых вообще не замечают.Больше похоже на кампанейщину, а не на реальную борьбу.Недавно спорили с товарищем по этому поводу и пришли к мнению, что если посадить всех казнакрадов, госадарственная машина встанет.