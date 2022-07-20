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Четверых костанайцев признали виновными в участии в январских беспорядках и освободили из-под стражи
Четверых костанайцев признали виновными в участии в январских беспорядках и освободили из-под стражи
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