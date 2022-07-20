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≡ Четверых костанайцев признали виновными в участии в январских беспорядках и освободили из-под стражи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44737
Четверых костанайцев признали виновными в участии в январских беспорядках и освободили из-под стражи
Отправлено: 20.07.22 - 18:27
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Судья пояснил, что при вынесении приговора учел признание вины и положительные характеристики подсудимых, но преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору в период режима ЧП.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16003
Re: Четверых костанайцев признали виновными в участии в...
Отправлено: 20.07.22 - 18:27
#1
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Красавчики, и те и эти..
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