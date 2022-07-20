Отправлено: - 19:59

ACROS:

За примером не надо далеко ходить: - уголь в прошлом году, да и скоро ближе к осени то же самое будет, наверное: - и ПОДОРОЖАЛ и ИЗЧЕЗ.

Цитата:Да, да на счёт угля. Хочу всех предупредить. Покупайте сегодня его, кому нужен конечно Осенью его скорей всего не будет. Караганда уже его отправляет в Европу любыми доступными методами. Пароходами, поездами, самолётами и даже Фурами. Я такого ещё не когда не видел что б в фуры грузили уголь в биг-бегах. Казахстанские фуры потащили уголь в Европу. Зафрахтовали тысячу машин. Так что он щас и подорожает или просто изчезнит.