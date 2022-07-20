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≡ Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44714
Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA
Отправлено: 20.07.22 - 18:22
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) получил нового соперника. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала GGG встретиться с Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО), который владеет поясом обычного чемпиона WBA.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15849
Re: Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA
Отправлено: 20.07.22 - 18:22
#1
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Наш старичок то еще делает бои..
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