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≡ Подделывали документы для незаконного выезда через "Кайрак" - Страховому агенту и санитарке вынесли приговор в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44714
Подделывали документы для незаконного выезда через "Кайрак" - Страховому агенту и санитарке вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 20.07.22 - 16:53
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Уголовное дело в отношении двух сестер, 30-летней Улжан КИСИКОВОЙ и 31-летней Карлыгаш ЮСУПОВОЙ, рассмотрели в суде № 2 Костаная за один день, так как подсудимые полностью признали вину и заключили с прокурором процессуальное соглашение.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1017
Re: Подделывали документы для незаконного выезда через...
Отправлено: 20.07.22 - 16:53
#1
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А вот ведущий какой-то толстенький всё у нас крутил рекламу,что делает выезды в РФ,он как это делал?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15849
Re: Подделывали документы для незаконного выезда через...
Отправлено: 20.07.22 - 18:19
#2
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Кто то из своих сдал, и может не поделилась вовремя..
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