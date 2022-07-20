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≡ Фельдшер погибла в ДТП из-за нетрезвого водителя на трассе в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44711
Фельдшер погибла в ДТП из-за нетрезвого водителя на трассе в Костанайской области
Отправлено: 20.07.22 - 15:33
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Водитель легкового автомобиля «Шерволе Нива», выезжая с полевой дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с санитарным спецавтотранспортом "УАЗ" Джангельдинской районной больницы.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
288
Re: Фельдшер погибла в ДТП из-за нетрезвого водителя на трассе в...
Отправлено: 20.07.22 - 15:33
#1
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И снова ДТП, и вновь погибает врач. Это уже третий случай за год?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25170
Re: Фельдшер погибла в ДТП из-за нетрезвого водителя на трассе в...
Отправлено: 20.07.22 - 15:40
#2
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Цитата:

еще 6 водителей не имели права управления транспортным средством.

При себе не имели? Бумажных, или как? Разрешено же... :lol: ;-) :-x
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