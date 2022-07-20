Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 30% влажность
  • З, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44711
34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской области
Отправлено: 20.07.22 - 14:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На возведении плотины в Костанайской области украли почти 34 млн тенге, сообщили в региональном департаменте экономических расследований. Из-за хищений сооружение плохо выдержало весенний паводок.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2836
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 14:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
15 апреля зарегистрировали уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации проекта капитального ремонта плотины "Шили" путём завышения объёма выполненных работ. Согласно заключению проведённой экспертизы, предварительный ущерб составил 33 712 618 тенге


Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8641
Re: 34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской...
Отправлено: 20.07.22 - 15:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
34 млн тенге украли при ремонте плотины в Костанайской области

Никогда такого не было и вот опять. Классика жанра, ёптить...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: Маркс

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS