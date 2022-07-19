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≡ Таки, да! И что!?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44711
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
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Когда успели отгреметь фанфары от феерической победы Елены Рыбакиной, пришла ещё радость опять откуда не ждали! Никогда такого не было и вот, опять случилось! Местная пресса обошла своим вниманием, но народ имеет право об этом знать и гордится. Опять казахстанские спортсмены отличились в мировом спорте, как никогда такого не было.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5414
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
#1
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На фото она? Какое странное имя, вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25170
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 12:26
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился

Что, его, Елбасы - дочка?... :lol: ;-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1017
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 12:41
#3
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Да наша она,тургайская! Видно же по цвету кожи :lol: Только надо чуть подкормить.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11322
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 14:28
#4
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Спасибо Джулио. Поднял настроение. :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8641
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 14:47
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Какое странное имя,

А вы уже забыли Майю Манеза и Зульфию Чиншанло? ;-)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
383
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 19:24
#6
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Между прочим олимпийский чемпион Кипкекетер из Дании также родом из Кении,это нормальная практика во всём мире,если покопаться можно сотни примеров привести. Или это просто повод потроллить Казахстан? Я тоже не очень приветствую такую практику. но я точно знаю в ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3087
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 19:55
#7
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Цитата:
saba:
ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит


Точно!
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.
Физиология, однако! :lol:

[Исправлено: таноми52, 19.07.2022 - 19:56]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
368
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:08
#8
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Да тут же без очков видно, из Германии, просто за Казахстан бежит. :lol: :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5922
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:21
#9
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Цитата:
таноми52:
Физиология, однако!

---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев . Надеюсь не сочтут , что оскорбил кого - нибудь .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5922
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:25
#10
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Цитата:
таноми52:
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих

----И как всегда бывают исключения - сейчас норвежец где-то в беге всех обгоняет . Точно не могу вспомнить - 110 с барьерами , или 1500 ??
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4218
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 01:36
#11
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В РФ в каждой футбольной команде сплошь чернокожие хлопцы и ничо - забивают!))) 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15841
Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 13:19
#12
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Цитата:
bgb:
РФ в каждой футбольной команде сплошь чернокожие хлопцы и ничо - забивают

Он то в своей стране не видит..
Надо обгадить другую..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
383
Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 14:25
#13
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Да нет. в спринте и до 1500 м ещё идёт на равных. но чем больше дистанция. тем у темнокожих шансов больше. Сегодня кстати прочитал наша Мамажанова там же на чемпионате мира, на марафоне прибежала 21, первая эфиопка, вторая кениика. третья израильтянка кенийского происхождения. так что израильтяне тоже не брезгуют натурализацией. Другое дело, что это нам дает, если в теннисе построено большое количество кортов, даже у нас в Костанае есть, и занимается много реально много детишек. сейчас по юниорам уже свои доморощенные приносят титулы, то в легкой атлетике беда, всего 2 легкоатлетических манежа на всю страну и стадионы, куда футболисты никогда , никого не пустят, если только на весёлые старты
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