Отправлено: - 19:55

saba:

ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит

[Исправлено: таноми52, 19.07.2022 - 19:56]

Цитата:Точно!Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.Физиология, однако!