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Густые заросли этого растения покрыли почти полностью по приблизительным оценкам квадратный километр территории, на которой ныне располагается ДЮСШ №3.

В течение двух недель 4 трактора с дисковыми косилками освобождали землю от огромных кустов конопли

- Есть случаи, когда дикорастущая конопля произрастает на огородах, дачных участках,- заметила подполковник. – Тогда хозяину такого участка участковый инспектор полици

Само по себе сжигание – единственный приемлемый вариант уничтожения конопли.

Цитата:Поэтому наши лыжники бегают медленно, но веселоЦитата:Кто там у нас эту базу строил и лыжню прокладывал? Южане по-моему.... не они ли семена разбросали по ходу?Цитата:Какой-то фантастический бред. Ни разу за 35 лет дачи не видел, что бы в обществе УЧАСТКОВЫЙ ходил. ППСники иногда ходят. И вообще есть ли на дачах участковый? И имеет ли он право заходить в частную собственность без постановления?А что же они по брошенным дачам не ходят, гербарий не собирают? там конопли завались... их непременно интересуют где-то среди кустов вишни выросшая конопля... что бы можно было штрафануть или "договориться"?Цитата:А сжигание в черте города ничему не противоречит? По-моему даже осеннюю листву запретили во время субботников, а тут целые коноляные пожарища, еще и под прикрытием полиции.