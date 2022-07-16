Отправлено: - 11:08

bgb:

Здесь, чаще всего, нациками считают тех, кто говорит, что надо знать язык страны, в которой живёшь.



Цитата:Ну так почему бы и нет, если это утверждение достаточно спорное, так как в мире полно многоязычных стран, не делающих из этого проблемы? И в случае с СССР действует ещё один фактор, который появился после развала страны на независимые государства, в которые попали области, исторически принадлежавшие другим государствам или население которых является автохтонами. В этом случае насильственное навязывание единого языка и культуры в новообретенных образованиях ничем не обосновано и даже неприемлемо, даже если на этой основе пытаются построить и укрепить свою государственность.P.S. Насчёт Украины, почитайте Беловежские соглашения, подписанные руководством Украины при обретении независимости. Там как раз оговариваются все условия, которые были нарушены Украиной в отношении своих же граждан.