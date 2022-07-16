Совершенно неожиданно столкнулся в местных СМИ, соцсетях с осуждением России в развязывании войны на Украине. На мой взгляд, тема сложная и её квалифицированный анализ - прерогатива профессиональных политиков, экономистов со значительным социальным статусом. Полагаю, надо разделить растущую русофобию и тему Украины. Читать новость
Более двух лет тому назад в феврале 2020 года отмечал, что в РФ телевизор очень хорошо работает, риторика и стереотипы не меняются. Много различной информации, прогнозов в информационное поле вбрасывают, в том числе возненавидеть отдельные страны, можем повторить, начнутся военные действия на Украине или в Прибалтике со стороны РФ, при в отношении последних якобы не сработает п.5 НАТО об оказании взаимной помощи и.т.д.
Muad Dib, а вы зачем смотрите первый канал, создайте свой, правильный! хают россию а смотрят российское тв, создайте своё достойное, а сели ума не хватает то смотрите молча то что вам дают! Купите комплект отау тв и будет вам счастье!
Ну хорошо, что у нас есть автор, обладающий необходимым уровнем знаний и интеллектом, которые позволяют ему высказываться на тему Украины и поддерживать идеи фашизма в Казахстане. Чтоб мы без вас делали...
С местным......"гигантом мысли", на "всякой всячине", самими собой восхищались бы и друг другу дифирамбы пели. Вот уж где фашизмом и русофобией невыносимо попахивает...но каждый имеет свое мнение. Но ваше, марусич, я так понял, оно весомее "канешно" остальных.
Честно говоря я не очень понял, Ваш опус. Пока, что без обЪявления войны и т.д. напоминает СВО. Для россиян неприемлемо, если кто то силой захочет поменять власть в России, а в Украине, так пожалуйста, заигрались мальчишки во власть. дай ка заберем её у них, пока в наше окно мячом не попали, превентивная мера. да? Ещё раз, чьи войска и чью границу перешли без объявления войны?
saba - браво!!! А кто такие нацики в Казахстане? Здесь, чаще всего, нациками считают тех, кто говорит, что надо знать язык страны, в которой живёшь. А все, кто против изучения государственного языка - очень хорошие люди и просто молодцы! Так ведь? И что такое на этом форуме "русофобы"? Думаете, те, кто против русских? Нет! Здесь это все, кто не согласен с войной в Украине, а также с политикой РФ, проводимой в настоящее время. А устанавливать свой "ортнунг" в чужой стране - это война! Когда гибнут дети, это уже война на уничтожение целого народа (вчерашних братьев)... Так что русофобию оставьте русофобам, Украину - украинцам и не напускайте тумана.
bgb: Здесь, чаще всего, нациками считают тех, кто говорит, что надо знать язык страны, в которой живёшь.
Ну так почему бы и нет, если это утверждение достаточно спорное, так как в мире полно многоязычных стран, не делающих из этого проблемы? И в случае с СССР действует ещё один фактор, который появился после развала страны на независимые государства, в которые попали области, исторически принадлежавшие другим государствам или население которых является автохтонами. В этом случае насильственное навязывание единого языка и культуры в новообретенных образованиях ничем не обосновано и даже неприемлемо, даже если на этой основе пытаются построить и укрепить свою государственность.
P.S. Насчёт Украины, почитайте Беловежские соглашения, подписанные руководством Украины при обретении независимости. Там как раз оговариваются все условия, которые были нарушены Украиной в отношении своих же граждан.
Вы знаете ещё раз повторю, что автохтонными народами на Земле являются наверное,аборигены Австралии и пигмеи Центральной Африки и то потому что не смогли оттуда выбраться. Прародиной казахов можно считать Алтай, прародиной славян земли возле Шпрее реки, но это всё тоже достаточно спорно. Являются ли русские автохтонным народом Сибири , однозначно нет, или Крыма, его завоевали только при Екатерине Великой. На территории Костанайской области проживали аланы, часть которых ушла на Кавказ, часть на Персию. Даже индейцы, которых мы считаем коренными жителями Америки, выходцы с Азии, которые перешли через Берингов перешеек, который. тогда ещё не был проливом. Поэтому не надо повторять имперские бредни некоторых политиков
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