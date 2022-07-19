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"Прошу прощения у общества и государства" - по делу о нападении на полицейского во время январских протестов подсудимые заключили процессуальное соглашение
"Прошу прощения у общества и государства" - по делу о нападении на полицейского во время январских протестов подсудимые заключили процессуальное соглашение
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