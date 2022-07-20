Отправлено: - 12:26

Сабыр:

Да,в этом плане мы на 50 лет впереди РФ.

Цитата:Может быть, это сделано для борьбы с коррупцией? Обычно берут документы и просят пройти в машину полиции, чтобы уже там накручивать. Документы не отдают, пока не докрутят до чего-нибудь. Сейчас этот крючок убрали, теперь не надо просительно заглядывать в глаза и оправдываться, что не пил, не курил, не нарушал, умоляя отдать документы, без которых дальше не поедешь.