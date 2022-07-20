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≡ Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44708
Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов
Отправлено: 20.07.22 - 09:19
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Казахстанские водители смогут управлять автомобилями без наличия при себе удостоверения личности. Информацию подтвердили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП).
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
986
Re: Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных...
Отправлено: 20.07.22 - 09:19
#1
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вот это цифровой Казахстан !
давно пора и везде где еще нет - нафиг все носить когда есть цифровые документы!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1015
Re: Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных...
Отправлено: 20.07.22 - 10:56
#2
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Да,в этом плане мы на 50 лет впереди РФ. Там до сих пор такая бюрократия. Много работаю с россиянами,какие они сложные это ужас. Всё делают против людей,особенно москвичи. Не могу их понять. Прям палки в колеса клиентам! Неужели денег не хотят или природная противность?
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
489
Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов
Отправлено: 20.07.22 - 11:18
#3
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Цитата:
Сабыр:
Да,в этом плане мы на 50 лет впереди РФ.

Наш егов это у них Госуслуги. Всё онлайн. Так что какие 50 лет впереди ты там увидел непонятно.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2327
Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов
Отправлено: 20.07.22 - 12:26
#4
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Цитата:
Сабыр:
Да,в этом плане мы на 50 лет впереди РФ.

Может быть, это сделано для борьбы с коррупцией? Обычно берут документы и просят пройти в машину полиции, чтобы уже там накручивать. Документы не отдают, пока не докрутят до чего-нибудь. Сейчас этот крючок убрали, теперь не надо просительно заглядывать в глаза и оправдываться, что не пил, не курил, не нарушал, умоляя отдать документы, без которых дальше не поедешь.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25167
Казахстанским водителям разрешат ездить без бумажных документов
Отправлено: 20.07.22 - 12:31
#5
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Цитата:
Сабыр:
Да,в этом плане мы на 50 лет впереди РФ.

Даже у нас, такого - нет... :lol: :-o
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