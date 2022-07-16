Re: Об Украине и русофобии

Отправлено: - 01:59

saba - браво!!!

А кто такие нацики в Казахстане?

Здесь, чаще всего, нациками считают тех, кто говорит, что надо знать язык страны, в которой живёшь. А все, кто против изучения государственного языка - очень хорошие люди и просто молодцы! Так ведь?

И что такое на этом форуме "русофобы"?

Думаете, те, кто против русских? Нет! Здесь это все, кто не согласен с войной в Украине, а также с политикой РФ, проводимой в настоящее время.

А устанавливать свой "ортнунг" в чужой стране - это война!

Когда гибнут дети, это уже война на уничтожение целого народа (вчерашних братьев)...

Так что русофобию оставьте русофобам, Украину - украинцам и не напускайте тумана.