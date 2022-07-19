Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Таки, да! И что!?
Таки, да! И что!?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44706
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
Когда успели отгреметь фанфары от феерической победы Елены Рыбакиной, пришла ещё радость опять откуда не ждали! Никогда такого не было и вот, опять случилось! Местная пресса обошла своим вниманием, но народ имеет право об этом знать и гордится. Опять казахстанские спортсмены отличились в мировом спорте, как никогда такого не было.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5412
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 09:44
На фото она? Какое странное имя, вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25165
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 12:26
Цитата:
Что, его, Елбасы - дочка?...
сайлау курманов:
вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
вот же Елбасы какой молодец и тут подсуетился
Что, его, Елбасы - дочка?...
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1014
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 12:41
Да наша она,тургайская! Видно же по цвету кожи Только надо чуть подкормить.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11322
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 14:28
Спасибо Джулио. Поднял настроение.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8640
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 14:47
Цитата:
А вы уже забыли Майю Манеза и Зульфию Чиншанло?
сайлау курманов:
Какое странное имя,
Какое странное имя,
А вы уже забыли Майю Манеза и Зульфию Чиншанло?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 379
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 19:24
Между прочим олимпийский чемпион Кипкекетер из Дании также родом из Кении,это нормальная практика во всём мире,если покопаться можно сотни примеров привести. Или это просто повод потроллить Казахстан? Я тоже не очень приветствую такую практику. но я точно знаю в ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3087
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 19:55
Цитата:
Точно!
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.
Физиология, однако!
[Исправлено: таноми52, 19.07.2022 - 19:56]
saba:
ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
ближайшее тысячелетие именно в этой дисциплине не только нашим. вообще белокожим ничего не светит
Точно!
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих, но плавают медленнее их, потому что у представителей разных рас по-разному располагается центр тяжести тела.
Физиология, однако!
[Исправлено: таноми52, 19.07.2022 - 19:56]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 368
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:08
Да тут же без очков видно, из Германии, просто за Казахстан бежит.
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:21
Цитата:
---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев . Надеюсь не сочтут , что оскорбил кого - нибудь .
таноми52:
Физиология, однако!
Физиология, однако!
---Бокс ! У негров пониженный болевой порог . У казахов - тоже , поэтому -то в боксе много побед . Серик Конакбаев . Надеюсь не сочтут , что оскорбил кого - нибудь .
Таки, да! И что!?
Отправлено: 19.07.22 - 20:25
Цитата:
----И как всегда бывают исключения - сейчас норвежец где-то в беге всех обгоняет . Точно не могу вспомнить - 110 с барьерами , или 1500 ??
таноми52:
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих
Чернокожие спортсмены бегают быстрее белокожих
----И как всегда бывают исключения - сейчас норвежец где-то в беге всех обгоняет . Точно не могу вспомнить - 110 с барьерами , или 1500 ??
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4216
Re: Таки, да! И что!?
Отправлено: 20.07.22 - 01:36
В РФ в каждой футбольной команде сплошь чернокожие хлопцы и ничо - забивают!)))
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 67
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать