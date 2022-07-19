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≡ Коноплю, заполонившую бывшую станцию юннатов, скосили и сожгли в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44706
Коноплю, заполонившую бывшую станцию юннатов, скосили и сожгли в Костанае
Отправлено: 19.07.22 - 19:11
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Сегодня, 19 июля, на территории бывшей станции юннатов в присутствии СМИ показательно сожгли большой омёт дикорастущей конопли. Густые заросли этого растения покрыли почти полностью по приблизительным оценкам квадратный километр территории, на которой нынче располагается ДЮСШ №3.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15838
Re: Коноплю, заполонившую бывшую станцию юннатов, скосили и...
Отправлено: 19.07.22 - 19:11
#1
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Ну и замечательно шинами портят экологию.
За это по моему полагается огромный штраф горе убирателям..
Сайгаков вон развелось.
Может и на них оденем по паре баллонов и подожгем, а что, прецендент создан..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8640
Re: Коноплю, заполонившую бывшую станцию юннатов, скосили и...
Отправлено: 19.07.22 - 23:27
#2
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Цитата:
Густые заросли этого растения покрыли почти полностью по приблизительным оценкам квадратный километр территории, на которой ныне располагается ДЮСШ №3.

Поэтому наши лыжники бегают медленно, но весело :lol:

Цитата:
В течение двух недель 4 трактора с дисковыми косилками освобождали землю от огромных кустов конопли

Кто там у нас эту базу строил и лыжню прокладывал? Южане по-моему.... не они ли семена разбросали по ходу? ;-)

Цитата:
- Есть случаи, когда дикорастущая конопля произрастает на огородах, дачных участках,- заметила подполковник. – Тогда хозяину такого участка участковый инспектор полици

Какой-то фантастический бред. Ни разу за 35 лет дачи не видел, что бы в обществе УЧАСТКОВЫЙ ходил. ППСники иногда ходят. И вообще есть ли на дачах участковый? И имеет ли он право заходить в частную собственность без постановления?
А что же они по брошенным дачам не ходят, гербарий не собирают? там конопли завались... их непременно интересуют где-то среди кустов вишни выросшая конопля... что бы можно было штрафануть или "договориться"?

Цитата:
Само по себе сжигание – единственный приемлемый вариант уничтожения конопли.

А сжигание в черте города ничему не противоречит? По-моему даже осеннюю листву запретили во время субботников, а тут целые коноляные пожарища, еще и под прикрытием полиции.
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