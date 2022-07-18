Отправлено: - 11:08

Добринцофф:

нерентабельно,намного проще и дешевле ,

Цитата:Я, помню слова бывшего президента, сказанные лет 20-25 назад: - "....зачем нам, ВСЁ это- мы всю жизнь ПАСЛИ скот и лежали в юртах: - мы ВСЁ можем купить; зачем нам эта зелёная энергетика - у нас нефти и газа ЗАВАЛИСЬ..."Пшеница , которую мы выращиваем - она дороже по себестоимости чем допустим российская или белорусская и украинская, ненамного, но дороже, вопрос в качестве: - не зря наши мукомолы в МАССОВОМ порядке закупают ДЕШЁВУЮ российскую пшеницу 4-6 классов и сбодяжив её с нашей, пихают её в республики Средней Азии, Ирану, Афганистану - как свою - КАЗАХСТАНСКУЮ.Наверное, вопрос в продовольственной БЕЗОПАСНОСТИ: - например, проснётся Путин с плохим настроением, или не стой ноги встанет или ещё что то и скажет он в сердцах - а, ну мать вашу,закрыть дорогу сахара в Казахстан или же запретить возить пшеницу в Казахстан - а мы из-за того что это НЕРЕНТАБЕЛЬНО и ЗАТРАТНО перестали выращивать пшеницу, например: и что нам делать - зубы на полку или возить пшеницу из-за океана, с провинции Саскачеван ??Если это ДОРОГО , ЗАТРАТНО и НЕРЕНТАБЕЛЬНО, но государству и населению НУЖНО - есть механизмы ГОСПОДДЕРЖКИ - льготное налогообложение, льготный лизинг, льготная солярка, льготное кредитование, льготные СЗР и многое чего.Пошло же государство на то, что бы не поднимать цены на: - автогаз, бензин и дизтопливо и что - НИКТО и НИКАКОЕ предприятие от этого не умерло и не разорилось - значит и производство выращивания сахара можно так же примерно решить: - нужен умный и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ подход ОПЫТНОГО министра с/х, а не НАСПЕХ, за одну, состряпанный план модернизации сахарной отрасли, министром с/х который и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ в сельском хозяйстве.