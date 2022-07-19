Ну и сегодняшний Предатель Родины, Предатель Путина плачет..
Первая ракетка России Дарья Касаткина не смогла сдержать эмоций после того, как высказался против войны в Украине и вопроса журналиста о возможном запрете на возвращение в РФ из-за этих слов. 25-летняя уроженка Тольятти, которая живет и тренируется в Барселоне, призналась, что бессильна перед решениями российских властей.
"Больше всего сейчас хочется, чтобы закончилась война. С 24 февраля не было ни одного дня, чтобы я не прочитала какую-то новость. Я к этому прямого отношения не имею. По минимуму – да. Но это х*рня по сравнению с тем, что происходит. Я не представляю, что переживают люди в Украине или те, у кого там есть родственники. Это кошмар. Если было что-что может хотя бы на 1% остановить это, без раздумий сделала бы... Но мы не можем никак повлиять. И от этого бессилие. Кто может на это повлиять... Европа них*ра не может сделать. Я хочу играть с теннисистами, которые могут вести подготовку так же, как и я, которым не нужно думать о том, что разбомбили их корты. Я не представляю, что это такое, когда у тебя нет дома, бл*дь. Не потому, что ты его еще не обрел, а потому, что у тебя его забрали", – сказала Касаткина, после чего расплакалась.
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