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≡ Брекешев рассказал о планах по сайгакам после критики Токаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44706
Брекешев рассказал о планах по сайгакам после критики Токаева
Отправлено: 19.07.22 - 19:06
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Министр отметил, что популяция сайгаков не будет постоянно расти. По его словам, есть определенный предел популяции, после которого у сайгаков возникает внутренняя конкуренция за пищу и водопой.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15836
Re: Брекешев рассказал о планах по сайгакам после критики...
Отправлено: 19.07.22 - 19:06
#1
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Разрешить просто охоту на них, просто так уничтожать зачем
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
165
Re: Брекешев рассказал о планах по сайгакам после критики...
Отправлено: 19.07.22 - 21:01
#2
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"После того как мы проведем научное исследование, будем собираться и выносить то или иное решение. А до этого можно сказать последнего предупреждения вы чем занимались? Тупо прожирали бюджет? А зарплаты у вас небось чуть выше минимальной, бедолаги. И сколько таких развелось дармооедов? приспособленцов, жирненько процветающих на наших налогах. поора уже половину отправить баранов пасти, они всё равно ничего полезного для государства не производят. просто паразитируют и всё!
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