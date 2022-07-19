Re: Брекешев рассказал о планах по сайгакам после критики...

Отправлено: - 21:01

"После того как мы проведем научное исследование, будем собираться и выносить то или иное решение. А до этого можно сказать последнего предупреждения вы чем занимались? Тупо прожирали бюджет? А зарплаты у вас небось чуть выше минимальной, бедолаги. И сколько таких развелось дармооедов? приспособленцов, жирненько процветающих на наших налогах. поора уже половину отправить баранов пасти, они всё равно ничего полезного для государства не производят. просто паразитируют и всё!