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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:26
Хорошая новость!
Если опять не соврали..
Вооруженные формирования ЛНР при поддержке России и ДНР взял под контроль город Северск Бахмутского района бывшей Донецкой области. Об этом в эфире Первого канала сообщил замглавы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Северск под нашим контролем", — заявил Киселев.
Представитель министерства внутренних дел донбасской республики добавил, что г. Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута, союзные силы РФ, ДНР и ЛНР возьмут в ближайшие несколько дней.
Если опять не соврали..
Вооруженные формирования ЛНР при поддержке России и ДНР взял под контроль город Северск Бахмутского района бывшей Донецкой области. Об этом в эфире Первого канала сообщил замглавы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Северск под нашим контролем", — заявил Киселев.
Представитель министерства внутренних дел донбасской республики добавил, что г. Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута, союзные силы РФ, ДНР и ЛНР возьмут в ближайшие несколько дней.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:34
Очередной абсурд..
Полицейские привлекли бригаду монтажников, чтобы разобрать крышу дома в Балашихе в Московской области, на цвет которой пожаловались местные жители, сообщает Baza.
Покрытие было желто-синего цвета, что не понравилось жителям, они обратились в полицию.
Выяснилось, что дом принадлежит бывшему участковому Балашихи, который, выйдя на пенсию, решил его обустроить. Он подчеркнул, что никакого подтекста в цветовом решении нет, а материалы он закупил еще 10 лет назад.
После жалоб полиция обязала хозяина дома снять покрытие, однако сам он это делать отказался, поэтому правоохранителям пришлось самим найти бригаду строителей.
Полицейские привлекли бригаду монтажников, чтобы разобрать крышу дома в Балашихе в Московской области, на цвет которой пожаловались местные жители, сообщает Baza.
Покрытие было желто-синего цвета, что не понравилось жителям, они обратились в полицию.
Выяснилось, что дом принадлежит бывшему участковому Балашихи, который, выйдя на пенсию, решил его обустроить. Он подчеркнул, что никакого подтекста в цветовом решении нет, а материалы он закупил еще 10 лет назад.
После жалоб полиция обязала хозяина дома снять покрытие, однако сам он это делать отказался, поэтому правоохранителям пришлось самим найти бригаду строителей.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:35
Поехать крышу что ли у него за бесценок купить..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:43
Ну и постоянная рубрика нашего эфира - Предатели Родины..
Знакомьтесь - Дарья Касаткина..
12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут.
25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.
Знакомьтесь - Дарья Касаткина..
12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут.
25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:46
Она как и Галкин, которого раскрыла агент Симоньян, доказав как то что это тоже гей..
Как доказала, история немного умалчивает.
Наверно опоила..
А это дискредитация российской армии с некоторых пор..
Как доказала, история немного умалчивает.
Наверно опоила..
А это дискредитация российской армии с некоторых пор..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:49
Непонятный заголовок
-Подоляка: Зеленский приказал любой ценой удерживать Северск до 20 июля"
Хм..
То есть россияне захватили Северск 18.07 и теперь будут удерживать его до 20.07го?
И им приказал Зеленский?
Это вообще как понимать?
[Исправлено: 111, 19.07.2022 - 19:50]
-Подоляка: Зеленский приказал любой ценой удерживать Северск до 20 июля"
Хм..
То есть россияне захватили Северск 18.07 и теперь будут удерживать его до 20.07го?
И им приказал Зеленский?
Это вообще как понимать?
[Исправлено: 111, 19.07.2022 - 19:50]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:55
Юрий Шумило и его заголовок:
Не наша Даша: как теннисистка Касаткина стала Предателем..
хост картинок
Не наша Даша: как теннисистка Касаткина стала Предателем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:17
Цитата:
---Было бы здорово , если бы вы сами сгоняли и сделали фото . А выставляемые вами картинки - неизвестно что и когда , и где сделаны .Хотя , наверное , с украинского ТВ канала .
111:
Так пусть сгоняют туда и сфотографируют,
Так пусть сгоняют туда и сфотографируют,
---Было бы здорово , если бы вы сами сгоняли и сделали фото . А выставляемые вами картинки - неизвестно что и когда , и где сделаны .Хотя , наверное , с украинского ТВ канала .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:24
Еще что то .
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял фото адмирала Рейчел Левин и заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон в юбках. Он потребовал от США и НАТО дать «нормального противника».
Те пообещали боеприпасы ATACMS к Хаймарсам..
И разговор как то не заладился..
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял фото адмирала Рейчел Левин и заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон в юбках. Он потребовал от США и НАТО дать «нормального противника».
Те пообещали боеприпасы ATACMS к Хаймарсам..
И разговор как то не заладился..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:26
Цитата:
Я доверяю военкорам и доказательствам.
Гога:
Было бы здорово , если бы вы сами сгоняли и сделали
Было бы здорово , если бы вы сами сгоняли и сделали
Я доверяю военкорам и доказательствам.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:30
Цитата:
---А почему , глядя на эти непонятно откуда взятые картинки , многие должны считать , что это правда ?
111:
Многие, глядя на эти ужасающие кадры, считают это не правдой..
Многие, глядя на эти ужасающие кадры, считают это не правдой..
---А почему , глядя на эти непонятно откуда взятые картинки , многие должны считать , что это правда ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:31
Цитата:
---Каким ?? Взятым с потолка ??
111:
и доказательствам.
и доказательствам.
---Каким ?? Взятым с потолка ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:37
Ну и мусульмане наглядно показывают остальным, как надо в корне бороться с этим недугом..
-Уроженец Дагестана избил екатеринбуржца, приехавшего в Сочи, за длинные волосы, напоминающие о гомосексуализме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным газеты «Комсомольская правда», избитым за внешний вид оказался екатеринбуржец Степан Семидоцких. Он рассказал, что конфликт возник из-за его длинных волос, не понравившихся южанину. По информации газеты, дагестанец посчитал екатеринбуржца геем.
-Уроженец Дагестана избил екатеринбуржца, приехавшего в Сочи, за длинные волосы, напоминающие о гомосексуализме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным газеты «Комсомольская правда», избитым за внешний вид оказался екатеринбуржец Степан Семидоцких. Он рассказал, что конфликт возник из-за его длинных волос, не понравившихся южанину. По информации газеты, дагестанец посчитал екатеринбуржца геем.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:39
Цитата:
Я их заставляю или что?
Пусть не считают и докажут обратное, если хотят.
А иначе пусть идут мимо..
Гога:
почему , глядя на эти непонятно откуда взятые картинки , многие должны считать ,
почему , глядя на эти непонятно откуда взятые картинки , многие должны считать ,
Я их заставляю или что?
Пусть не считают и докажут обратное, если хотят.
А иначе пусть идут мимо..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:40
Цитата:
Про взятие Северска посмотрю сегодня в сводках.
Там их много, сопоставлю и сделаю вывод.
Лгут твои пропагандисты или нет.
Если не лгут, то разумеется приму их точку зрения.
То есть их доказательства ясными и понятными.
Надо же информацию не с одного источника черпать..
[Исправлено: 111, 19.07.2022 - 20:42]
Гога:
Каким ?? Взятым с потолка
Каким ?? Взятым с потолка
Про взятие Северска посмотрю сегодня в сводках.
Там их много, сопоставлю и сделаю вывод.
Лгут твои пропагандисты или нет.
Если не лгут, то разумеется приму их точку зрения.
То есть их доказательства ясными и понятными.
Надо же информацию не с одного источника черпать..
[Исправлено: 111, 19.07.2022 - 20:42]
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