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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 297 из 297«1...295296297
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:26
#4441
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Хорошая новость!
Если опять не соврали..


Вооруженные формирования ЛНР при поддержке России и ДНР взял под контроль город Северск Бахмутского района бывшей Донецкой области. Об этом в эфире Первого канала сообщил замглавы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
"Северск под нашим контролем", — заявил Киселев.
Представитель министерства внутренних дел донбасской республики добавил, что г. Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута, союзные силы РФ, ДНР и ЛНР возьмут в ближайшие несколько дней.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:34
#4442
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Очередной абсурд..



Полицейские привлекли бригаду монтажников, чтобы разобрать крышу дома в Балашихе в Московской области, на цвет которой пожаловались местные жители, сообщает Baza.
Покрытие было желто-синего цвета, что не понравилось жителям, они обратились в полицию.
Выяснилось, что дом принадлежит бывшему участковому Балашихи, который, выйдя на пенсию, решил его обустроить. Он подчеркнул, что никакого подтекста в цветовом решении нет, а материалы он закупил еще 10 лет назад.
После жалоб полиция обязала хозяина дома снять покрытие, однако сам он это делать отказался, поэтому правоохранителям пришлось самим найти бригаду строителей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:35
#4443
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Поехать крышу что ли у него за бесценок купить..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:43
#4444
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Ну и постоянная рубрика нашего эфира - Предатели Родины..
Знакомьтесь - Дарья Касаткина..



12-я ракетка мира Дарья Касаткина стала второй за полтора месяца российской спортсменкой, совершившей каминг-аут.

25-летняя Касаткина, живущая в Испании, сказала, что у нее есть девушка, но в России нетрадиционная сексуальная ориентация остается табуированной и поэтому не понятной людям темой.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:46
#4445
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Она как и Галкин, которого раскрыла агент Симоньян, доказав как то что это тоже гей..
Как доказала, история немного умалчивает.
Наверно опоила..
А это дискредитация российской армии с некоторых пор..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:49
#4446
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Непонятный заголовок

-Подоляка: Зеленский приказал любой ценой удерживать Северск до 20 июля"

Хм..
То есть россияне захватили Северск 18.07 и теперь будут удерживать его до 20.07го?
И им приказал Зеленский?
Это вообще как понимать?

[Исправлено: 111, 19.07.2022 - 19:50]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 19:55
#4447
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Юрий Шумило и его заголовок:

Не наша Даша: как теннисистка Касаткина стала Предателем..

хост картинок
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5915
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:17
#4448
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Цитата:
111:
Так пусть сгоняют туда и сфотографируют,

---Было бы здорово , если бы вы сами сгоняли и сделали фото . А выставляемые вами картинки - неизвестно что и когда , и где сделаны .Хотя , наверное , с украинского ТВ канала .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:24
#4449
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Еще что то .


Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял фото адмирала Рейчел Левин и заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон в юбках. Он потребовал от США и НАТО дать «нормального противника».

Те пообещали боеприпасы ATACMS к Хаймарсам..



И разговор как то не заладился..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 20:26
#4450
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Цитата:
Гога:
Было бы здорово , если бы вы сами сгоняли и сделали

Я доверяю военкорам и доказательствам.
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