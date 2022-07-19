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≡ "Прошу прощения у общества и государства" - по делу о нападении на полицейского во время январских протестов подсудимые заключили процессуальное соглашение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44706
"Прошу прощения у общества и государства" - по делу о нападении на полицейского во время январских протестов подсудимые заключили процессуальное соглашение
Отправлено: 19.07.22 - 18:00
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По соглашению гособвинение согласилось назначить наказание в виде условного, а не реального лишения свободы. Прокурор запросил для них от 3-х до 4-х лет, но уже завтра их могут освободить в зале суда.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2834
Re: "Прошу прощения у общества и государства" - по...
Отправлено: 19.07.22 - 18:00
#1
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выплатили отделу ЖКХ Костаная около 86 428 тенге/quote]
Даже трудно себе представить, что может быть "около" точной цифры.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
474
Re: "Прошу прощения у общества и государства" - по...
Отправлено: 19.07.22 - 18:21
#2
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Цитата:
Козлов я:
выплатили отделу ЖКХ Костаная около 86 428 тенге/quote] Даже трудно себе представить, что может быть "около" точной цифры.

спасибо, исправили.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15833
Re: "Прошу прощения у общества и государства" - по...
Отправлено: 19.07.22 - 19:01
#3
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Ну и нормально, если условно дадут.
Считаю что политзаключенных глупо всех пересаживать в зоны
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5915
Re: "Прошу прощения у общества и государства" - по...
Отправлено: 19.07.22 - 20:11
#4
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Цитата:
111:

---Обязательно донесите свое мнение до судьи - прислушается :-x
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