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Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44706
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 15:23
В Министерстве сельского хозяйства РК обратили внимание на проблемы производителей сахара. Ведомство разработало план по модернизации отрасли, согласно которому к 2025 году посевные площади сахарной свёклы увеличат на 60 000 га.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3257
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 11:08
Цитата:
Я, помню слова бывшего президента, сказанные лет 20-25 назад: - "....зачем нам, ВСЁ это- мы всю жизнь ПАСЛИ скот и лежали в юртах: - мы ВСЁ можем купить; зачем нам эта зелёная энергетика - у нас нефти и газа ЗАВАЛИСЬ..."
Пшеница , которую мы выращиваем - она дороже по себестоимости чем допустим российская или белорусская и украинская, ненамного, но дороже, вопрос в качестве: - не зря наши мукомолы в МАССОВОМ порядке закупают ДЕШЁВУЮ российскую пшеницу 4-6 классов и сбодяжив её с нашей, пихают её в республики Средней Азии, Ирану, Афганистану - как свою - КАЗАХСТАНСКУЮ.
Наверное, вопрос в продовольственной БЕЗОПАСНОСТИ: - например, проснётся Путин с плохим настроением, или не стой ноги встанет или ещё что то и скажет он в сердцах - а, ну мать вашу,закрыть дорогу сахара в Казахстан или же запретить возить пшеницу в Казахстан - а мы из-за того что это НЕРЕНТАБЕЛЬНО и ЗАТРАТНО перестали выращивать пшеницу, например: и что нам делать - зубы на полку или возить пшеницу из-за океана, с провинции Саскачеван ??
Если это ДОРОГО , ЗАТРАТНО и НЕРЕНТАБЕЛЬНО, но государству и населению НУЖНО - есть механизмы ГОСПОДДЕРЖКИ - льготное налогообложение, льготный лизинг, льготная солярка, льготное кредитование, льготные СЗР и многое чего.
Пошло же государство на то, что бы не поднимать цены на: - автогаз, бензин и дизтопливо и что - НИКТО и НИКАКОЕ предприятие от этого не умерло и не разорилось - значит и производство выращивания сахара можно так же примерно решить: - нужен умный и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ подход ОПЫТНОГО министра с/х, а не НАСПЕХ, за одну, состряпанный план модернизации сахарной отрасли, министром с/х который и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ в сельском хозяйстве.
Добринцофф:
нерентабельно,намного проще и дешевле ,
нерентабельно,намного проще и дешевле ,
Я, помню слова бывшего президента, сказанные лет 20-25 назад: - "....зачем нам, ВСЁ это- мы всю жизнь ПАСЛИ скот и лежали в юртах: - мы ВСЁ можем купить; зачем нам эта зелёная энергетика - у нас нефти и газа ЗАВАЛИСЬ..."
Пшеница , которую мы выращиваем - она дороже по себестоимости чем допустим российская или белорусская и украинская, ненамного, но дороже, вопрос в качестве: - не зря наши мукомолы в МАССОВОМ порядке закупают ДЕШЁВУЮ российскую пшеницу 4-6 классов и сбодяжив её с нашей, пихают её в республики Средней Азии, Ирану, Афганистану - как свою - КАЗАХСТАНСКУЮ.
Наверное, вопрос в продовольственной БЕЗОПАСНОСТИ: - например, проснётся Путин с плохим настроением, или не стой ноги встанет или ещё что то и скажет он в сердцах - а, ну мать вашу,закрыть дорогу сахара в Казахстан или же запретить возить пшеницу в Казахстан - а мы из-за того что это НЕРЕНТАБЕЛЬНО и ЗАТРАТНО перестали выращивать пшеницу, например: и что нам делать - зубы на полку или возить пшеницу из-за океана, с провинции Саскачеван ??
Если это ДОРОГО , ЗАТРАТНО и НЕРЕНТАБЕЛЬНО, но государству и населению НУЖНО - есть механизмы ГОСПОДДЕРЖКИ - льготное налогообложение, льготный лизинг, льготная солярка, льготное кредитование, льготные СЗР и многое чего.
Пошло же государство на то, что бы не поднимать цены на: - автогаз, бензин и дизтопливо и что - НИКТО и НИКАКОЕ предприятие от этого не умерло и не разорилось - значит и производство выращивания сахара можно так же примерно решить: - нужен умный и ГОСУДАРСТВЕННЫЙ подход ОПЫТНОГО министра с/х, а не НАСПЕХ, за одну, состряпанный план модернизации сахарной отрасли, министром с/х который и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ в сельском хозяйстве.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 258
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 12:39
Что-то все популисты от "сахара" забывают простую логику. У каждого региона есть свои климатические особенности и соотвественно культуры более приспособленные для данного региона. И учитывая влоголюбивость свеклы ее выращивание возможно только на поливных землях в РК. Соотвественно даже не считая затрат могу сказать что данная свекла будет дороже белорусской которая обеспечена водой естественным климатом. Отсюда вывод ни один нормальный крестьянин не будет ее сажать если это не требование Агро технологии. А при выращивании в качестве "паровой" культуры требования к культуре не такие как к товарной. Соотвественно если и будет выращиваться, то кормовая свекла.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5412
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 16:04
У нас джамбульский сахарный завод ещё с добрых времён вырабатывал свой, родной сахар, потом добавился украинский, краснодарский и под занавес кубинский. Помню, работал я на гормолзаводе и мороженое разбавляли ржавого цвета заокеанским , говорили что он два раза слаще, сладкого вещества в нем много, чай пили, но разницы не увидели. Таким вот образом развиться своему сахару не дали и вот апогей всего, вообще исчез. Виноватых искать поздно
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 379
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 17:22
А вот бывший глава ассоциации сахарозаводчиков СНГ, сказал. что сейчас будет самой большой ошибкой правительства увеличивать посевы свеклы в Казахстане и строительство новых заводов.Живет он сейчас в США, говорит. что уехал из за болезни кого то из близких. Не буду пересказывать. захотите сами найдете, по моему называется то ли просто горький сахар, то ли горький сахар для Казахстана. Он только предостерег и на тебе новость. Философия чиновников у нас такая . первый сказал, надо отрапортовать,а может всё таки сначала проанализировать, почему так получилось. как с малыми издержками можно из этого выйти. Ведь всё равно сырца в странах ЕАЭС большое количество, будет ли рентабельным посевы нашей свеклы, почему то ведь перешли на переработку сырца. Да в связи с войной прекратились поставки с России и из Украины, но война наверное когда нибудь кончится. А тут сразу отрапортовали
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 19:11
Цитата:
Так то оно так,только вот везде где появляются государственные деньги,начинается воровство,разворовуют как всегда по привычке,спишут всё на неурожай,а там глядишь и война закончится ,границу откроют и всё благополучно забудут про проблему.
ACROS:
Если это ДОРОГО , ЗАТРАТНО и НЕРЕНТАБЕЛЬНО, но государству и населению НУЖНО - есть механизмы ГОСПОДДЕРЖКИ
Если это ДОРОГО , ЗАТРАТНО и НЕРЕНТАБЕЛЬНО, но государству и населению НУЖНО - есть механизмы ГОСПОДДЕРЖКИ
Так то оно так,только вот везде где появляются государственные деньги,начинается воровство,разворовуют как всегда по привычке,спишут всё на неурожай,а там глядишь и война закончится ,границу откроют и всё благополучно забудут про проблему.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 366
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 19:27
Цитата:
Так то оно так, но те же саудиты инвестируют по миру в разные проекты и производства, что быв случае чего не остаться "с носом". Ведь может не только потребление но и цены рухнуть. А своё производство, это стратегическая независимость.
Потом не совсем понятно, как собственное производство такой не сложной вещи, как сахар, может быть дороже, чем привозить из за три-девять земель? Я понимаю когда ресурсов нет, климатические условия, зарплаты выше, чем в других странах и тд. и тп. Но извините в Казахстане...?
ACROS:
мы ВСЁ можем купить; зачем нам эта зелёная энергетика - у нас нефти и газа ЗАВАЛИСЬ..."
мы ВСЁ можем купить; зачем нам эта зелёная энергетика - у нас нефти и газа ЗАВАЛИСЬ..."
Так то оно так, но те же саудиты инвестируют по миру в разные проекты и производства, что быв случае чего не остаться "с носом". Ведь может не только потребление но и цены рухнуть. А своё производство, это стратегическая независимость.
Потом не совсем понятно, как собственное производство такой не сложной вещи, как сахар, может быть дороже, чем привозить из за три-девять земель? Я понимаю когда ресурсов нет, климатические условия, зарплаты выше, чем в других странах и тд. и тп. Но извините в Казахстане...?
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 19:52
Цитата:
Да какие там три-девять земель,с башкирии везут или с Краснодара всё рядом.
Сегодня вот картошечка с Краснодарского края на складскую заехала и всё Казахстанская сразу встала,что интересно наша и российская по одной цене примерно 180 и это ещё притом что курс 7.5,а если бы курс был как раньше 5.5-6 то у нашей южной вообще шансов нет,вот так же и с сахаром.
Эл-починно:
отом не совсем понятно, как собственное производство такой не сложной вещи, как сахар, может быть дороже, чем привозить из за три-девять земель?
отом не совсем понятно, как собственное производство такой не сложной вещи, как сахар, может быть дороже, чем привозить из за три-девять земель?
Да какие там три-девять земель,с башкирии везут или с Краснодара всё рядом.
Сегодня вот картошечка с Краснодарского края на складскую заехала и всё Казахстанская сразу встала,что интересно наша и российская по одной цене примерно 180 и это ещё притом что курс 7.5,а если бы курс был как раньше 5.5-6 то у нашей южной вообще шансов нет,вот так же и с сахаром.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5915
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 20:08
Цитата:
---тут , на месте - по 26 р.
Добринцофф:
картошечка с Краснодарского края
картошечка с Краснодарского края
---тут , на месте - по 26 р.
-
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