Отправлено: - 19:34

Очередной абсурд..Полицейские привлекли бригаду монтажников, чтобы разобрать крышу дома в Балашихе в Московской области, на цвет которой пожаловались местные жители, сообщает Baza.Покрытие было желто-синего цвета, что не понравилось жителям, они обратились в полицию.Выяснилось, что дом принадлежит бывшему участковому Балашихи, который, выйдя на пенсию, решил его обустроить. Он подчеркнул, что никакого подтекста в цветовом решении нет, а материалы он закупил еще 10 лет назад.После жалоб полиция обязала хозяина дома снять покрытие, однако сам он это делать отказался, поэтому правоохранителям пришлось самим найти бригаду строителей.