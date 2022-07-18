Откуда у российского погибшего на Украине взялся холодильник с двумя годами гарантии с надписью на украинском? Но эксперты считают что не он украл сам его, скорее всего украли его сослуживцы и подарили в качестве помощи его семье.. Он сам не успел, погиб быстро.. Вот такая коммерческая война, за деньги идем убивать..
Хм.. И? Вас вижу впервые и какие то посты вас смущают.. Вас смущает то, что я называю оккупантов оккупантами и то что говорю правду, которую вы тут боитесь говорить, что происходит мясорубка в Украине, убийства детей и тд, и никакая это не спецоперация? Вас смущает что я не верю пропагандисткой лжи , что идет с экранов ТВ? И то, что я вас не буду и дальше видеть, эдаких маленьких людей, которые верят в маленькую ложь и бравируют этим, мне только на пользу.. За сим и откланиваюсь!
Когда то эта бойня закончится, а она по любому закончится, когда то История расскажет правду и этот ужас, когда таких вот махоньких людишек, пропагандирующих геноцид мирного населения, пропагандирующих войну, осудит.. И они первыми будут оправдываться и кричать о том, что они не виноваты, это все кто то другой хотел войны.. Такова она история Я в эти продажные списки как то не хочу там быть. Да, поначалу заблуждался, но когда погибло около 200 детей, тут уж не до поддержки воинствующей агрессии Путина .
Многие, глядя на эти ужасающие кадры, считают это не правдой.. Выражают как девачки в школе байкоты.. Так пусть сгоняют туда и сфотографируют, например это же мирное место с этого ракурса и докажут, что там все цветет и пашет.. Это не помню, универ очередной что ли..
Пока не закончится этот хаос, об этом должны по крайней мере знать, о военных преступлениях России. Ну союзник и все такое.. Если ваш сосед и союзник, товарищ, пойдет убивать детей, вы его будете до последнего прикрывать? Это же дикость. Так почему мы должны закрывать глаза на этот геноцид?
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