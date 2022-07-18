Прогноз на 5 дней
переменная облачность+32°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • В, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 296 из 296«1...294295296
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 21:27
#4426
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот и моя кухарка..
Наверно мечтает мне нарожать столько..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 09:57
#4427
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото, которое обсуждают сегодня многие..



Откуда у российского погибшего на Украине взялся холодильник с двумя годами гарантии с надписью на украинском?
Но эксперты считают что не он украл сам его, скорее всего украли его сослуживцы и подарили в качестве помощи его семье..
Он сам не успел, погиб быстро..
Вот такая коммерческая война, за деньги идем убивать..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 09:59
#4428
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что еще.
Уничтоженный Хаймарс..



И после склейки просто взрыв чего то там..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 10:00
#4429
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хаймарс вид сверху.



Совершенно не похож на тот грузовик, что Канашкнков выдал за Хаймарс..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 10:03
#4430
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот он поближе, с российского дрона с плохим разрешением..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 10:08
#4431
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 хаймарса наделали делов на столько, что оперативная пауза совсем неприлично затянулась..
Российские СМИ от скуки начали "захватывать" одни и те же города по два раза в сутки..
Привет Чернобаевке..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 10:11
#4432
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И еще что российская пропаганда врет.
- Уничтожено транспортно заряжающее устройство к хаймарсу..

Но у него нет такого устройства.
Есть обыкновенная воровайка по нашему, что подвозит комплект снарядов..
Хаймарс заряжает себя сам.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 10:16
#4433
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно.
Посмеемся над агонией лживой пропаганды уже к вечеру .
Когда выйдет очередная ложь на экраны смартфонов от российской брехни..
Профайл
Nena
§ Nena
(Пользователи)
Регистрация:
22.06.19
Сообщений:
3
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 12:15
#4434
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Показательно, что все активные участники форумских бесед отвернулись от вас и ваших вбросов. Когда-то с удовольствием читала ваши посты, да, время меняет людей, в вашем случае - крайне неутешительно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 14:45
#4435
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Nena:
Показательно, что все активные участники

Хм..
И?
Вас вижу впервые и какие то посты вас смущают..
Вас смущает то, что я называю оккупантов оккупантами и то что говорю правду, которую вы тут боитесь говорить, что происходит мясорубка в Украине, убийства детей и тд, и никакая это не спецоперация?
Вас смущает что я не верю пропагандисткой лжи , что идет с экранов ТВ?
И то, что я вас не буду и дальше видеть, эдаких маленьких людей, которые верят в маленькую ложь и бравируют этим, мне только на пользу..
За сим и откланиваюсь!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 15:18
#4436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то эта бойня закончится, а она по любому закончится, когда то История расскажет правду и этот ужас, когда таких вот махоньких людишек, пропагандирующих геноцид мирного населения, пропагандирующих войну, осудит..
И они первыми будут оправдываться и кричать о том, что они не виноваты, это все кто то другой хотел войны..
Такова она история
Я в эти продажные списки как то не хочу там быть.
Да, поначалу заблуждался, но когда погибло около 200 детей, тут уж не до поддержки воинствующей агрессии Путина .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 17:06
#4437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и освобождение территорий Украины от людей и жилищного фонда..



19 часов долбили без перерыва..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 17:08
#4438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигенный мир, который нравится нашим местным пропагандистам войны..
Их русский или какой то там мир..



Неужели это лучше чем было?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 17:12
#4439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие, глядя на эти ужасающие кадры, считают это не правдой..
Выражают как девачки в школе байкоты..
Так пусть сгоняют туда и сфотографируют, например это же мирное место с этого ракурса и докажут, что там все цветет и пашет..
Это не помню, универ очередной что ли..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.07.22 - 17:15
#4440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока не закончится этот хаос, об этом должны по крайней мере знать, о военных преступлениях России.
Ну союзник и все такое..
Если ваш сосед и союзник, товарищ, пойдет убивать детей, вы его будете до последнего прикрывать?
Это же дикость.
Так почему мы должны закрывать глаза на этот геноцид?
Профайл
Страница 296 из 296«1...294295296
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS