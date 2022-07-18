Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 15:18

Когда то эта бойня закончится, а она по любому закончится, когда то История расскажет правду и этот ужас, когда таких вот махоньких людишек, пропагандирующих геноцид мирного населения, пропагандирующих войну, осудит..

И они первыми будут оправдываться и кричать о том, что они не виноваты, это все кто то другой хотел войны..

Такова она история

Я в эти продажные списки как то не хочу там быть.

Да, поначалу заблуждался, но когда погибло около 200 детей, тут уж не до поддержки воинствующей агрессии Путина .