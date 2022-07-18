saba: Грустно от того, что мои земляки оказались за войну, наверное пацифист, это всё таки идеалист. а так каждый преследует свои цели
Да я пацифист, но стрелять тоже умею. Я не за войну, я против любого насилия. Но когда очевидно, где зло - оно должно быть уничтожено. Я за мир в/на Украине, я за то, что бы там наконец то люди смогли общаться и не важно на каком языке (как в США или Европе, например, есть даже русские кварталы и русскоязычные фирмы). А пока что всё выглядит так, что последние 8-мь лет, мне как русскоязычному, границу пересекать страшно. Это должно, когда ни будь закончиться и это закончится. Ради того, что бы любой человек мог себя там чувствовать свободным, а не только блахитные.
Женщина с западной Украины пишет.... - "Как же нужно было стараться, чтобы люди столь массово, возненавидели всеми фибрами души все (подчеркиваю - ВСЁ - от вышиванок до флага с гербом) украинское? Это страшно.... Мы потеряли Украину. И в этом виноват не Путин. И в этом виноваты не известные наши русофобы из ЗУ . - В этом виноваты МЫ , САМИ . Именно мы - украинцы с Полтавы, Черкасс, Киева,Хмельницкого, Житомира, Чернигова со всей центральной Украины, позволили этим придуркам галычанам установить над всей Украиной свои нацистские порядки. - Ты вспомни , украинец ! Вспомни, как во время застолий мы подхватывали их бандеровские песни, как смеялись вместе с ними над анекдотами "маю час та натхнення, пиду попыляю москаля", мы закрывали глаза на коверкание ими украинского языка на все эти "шпытали", "нарази", "летовыща" и прочие "мапы" с "милициянтамы" и "катедрами". Нам было безразлично установление в их городах и селах памятников тем, кто стрелял в спины нашим дедам в ВОВ 1941-1945 . - Потом они "невзначай" стали ставить на своих собраниях портреты Бандеры и Шухевича. А потом в открытую маршировать , вначале по своим, а потом уже и по нашим городам с флагами СС и фашисткими лозунгами.... - Мы сознательно закрывали на это глаза: "Ну что ж у них своя история, надо понимать...". И эти -ИХ памятники стали появляться и у нас.....Они называли нас "схидняками", весь Юго-Восток -"рабами", "совками" и "потомками сталинских кацапских палачей", а шахтеров "кучей бандитов. живущих с такой же кучей "анжелик"..И мы,конечно же понимая, что это не так, дружески похлопывали их по плечу "Да ладно вам - и там нормальные люди есть...". - Это мы пустили их в Киев. И Киев, КИЕВ! молча смотрел, как приезжие галычане и студенты из ЗУ маршируют с факелами в честь дня рождения Бандеры по Крещатику и эти марши становились все многочисленнее год от года. Они переписали всю нашу историю.Наши предки, согласно этой истории, стали никчемными "потуракамы российской империи" а их колаборанты, рагули и ничтожества -новыми героями Украины. Мы и это проглотили. - Когда в Киеве , во время Майдана они стали избивать в метро за русскую речь (и в это в русскоговорящем КИЕВЕ) русскоговорящим же киевлянам это было глубоко по-боку, "они же дети" резвятся, они же против Януковича, как-то и неудобно ставить на место. Они обосрали и разрушили весь центр Киева мы и тут молчали. - Сейчас мы получаем ответку. За наше безразличие, за нашу трусость и за нашу глупость - Мы ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ. Она больше никогда не будет не только в прежних границах.. ЛЮДИ П О М Е Н Я Л И С Ь !!! - Чаша терпения у Юго-Востока переполнена. Украина оказалась для них злой мачехой, с усиками под носом и СВАСТИКОЙ на рукаве.... ....У меня нету ни одного аргумента для россиян против их справедливой ненависти к этой полоумной Украине."...»
Запад продолжает накачивать Украину оружием. С каждым разом присылают все более мощные и дальнобойные системы. Таким образом Запад давно уже открыто является участником этого конфликта. Раньше как-то камуфлировали, говоря об оборонительном оружии, а сегодня оно уже может бить по территории России, Крым, мост и так далее. До 300 километров. Кроме того, обсуждается вопрос поставить систему ПРО и создать купол над Киевом. Участники конфликта подогревают желание Зеленского максимально угробить весь украинский народ для того, чтобы нанести урон России. Но бьют то по гражданским. Мы же видим, что осколки крупнокалиберных снарядов поражают мирное население. Гибнут дети. Сегодня можно говорить, что США и другие поставляющие вооружение являются полноправными участниками этого убийственного конфликта и безусловно рано или поздно нужно задуматься над тем, что такое центры принятия решений.
Фотографии из 50-х годов словно заряжены ощущением безудержного счастья. На них люди, которые видели страшные годы, но вопреки всему выжили и продолжают жить дальше. Этим людям почти ничего не нужно для себя, ведь у них есть кое-что поважнее. В их натруженных руках – будущее целой страны. Будущее нашей Родины.
Советский Союз имел самую протяжённую границу в мире, свыше 60 000 километров, и граничил с 14 государствами. Любопытно, что протяжённость границы современной России практически такая же — около 60 900 км. При этом Россия граничит с 18 государствами — с 16 признанными и 2 частично признанными.
Что-бы сейчас не говорили, но здоровью советских людей государство уделяло особое внимание. Медицины была бесплатная и очень качественная. Советский человек всегда мог рассчитывать на квалифицированную бесплатную медицинскую помощь. Ежегодные обследования, диспансеры, вакцинации. Все процедуры были доступны. И идя в поликлинику, не нужно было озадачиваться, сколько денег может понадобиться и хватит ли. Так же получить путевку в санаторий-профилакторий можно было без проблем и «хождения по мукам». Соросятникам этого не рассказали
А у меня друг Аркаша Чернов еврей из Кустаная в Киеве, очень даже русскоязычный. ему не страшно, страшно было когда Киев бомбили, а так ничего.Самое странное всё то. что Вы говорите про нацизм со стороны Украины, он то же самое говорит про Россию. Наверное политтехнологии одинаковые, но аргументов у него сейчас больше, ведь когда Песков говорил. что Россия никогда ни на кого не нападала, он видимо плохо изучил историю своей страны, а Украина в силу своей маленькой истории, точно никога не нападала
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