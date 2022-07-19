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≡ Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44703
Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Отправлено: 19.07.22 - 13:25
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Зачитывая свой вердикт, судья пояснил, что Матаевы реабилитированы и оправданы, а также имеют право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, которые вели уголовный процесс.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1014
Re: Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Отправлено: 19.07.22 - 13:25
#1
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Ну смотрите,делает Токаев. Неужели что-то меняется. Потихоньку,но меняется.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5412
Re: Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Отправлено: 19.07.22 - 14:41
#2
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Следом надо судью и всю компанию взять за жабры на неправедные решения. Ещё тогда шесть лет назад большинство обывателей сразу сказали дело политизированной,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15820
Re: Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Отправлено: 19.07.22 - 15:02
#3
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Кто такие, что украли, так и не понял..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5910
Re: Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Отправлено: 19.07.22 - 15:14
#4
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Цитата:
111:

--Мешок отрубей
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5412
Re: Верховный суд полностью оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Отправлено: 19.07.22 - 15:57
#5
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На моей памяти, его с сыном обвинили что-то там перерасходовали в бытность работы начальником службы по информации
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