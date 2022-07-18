Флуд и оффтопик (часть 7)

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Женщина с западной Украины пишет.... - "Как же нужно было стараться, чтобы люди столь массово, возненавидели всеми фибрами души все (подчеркиваю - ВСЁ - от вышиванок до флага с гербом) украинское? Это страшно.... Мы потеряли Украину. И в этом виноват не Путин. И в этом виноваты не известные наши русофобы из ЗУ . - В этом виноваты МЫ , САМИ . Именно мы - украинцы с Полтавы, Черкасс, Киева,Хмельницкого, Житомира, Чернигова со всей центральной Украины, позволили этим придуркам галычанам установить над всей Украиной свои нацистские порядки. - Ты вспомни , украинец ! Вспомни, как во время застолий мы подхватывали их бандеровские песни, как смеялись вместе с ними над анекдотами "маю час та натхнення, пиду попыляю москаля", мы закрывали глаза на коверкание ими украинского языка на все эти "шпытали", "нарази", "летовыща" и прочие "мапы" с "милициянтамы" и "катедрами". Нам было безразлично установление в их городах и селах памятников тем, кто стрелял в спины нашим дедам в ВОВ 1941-1945 . - Потом они "невзначай" стали ставить на своих собраниях портреты Бандеры и Шухевича. А потом в открытую маршировать , вначале по своим, а потом уже и по нашим городам с флагами СС и фашисткими лозунгами.... - Мы сознательно закрывали на это глаза: "Ну что ж у них своя история, надо понимать...". И эти -ИХ памятники стали появляться и у нас.....Они называли нас "схидняками", весь Юго-Восток -"рабами", "совками" и "потомками сталинских кацапских палачей", а шахтеров "кучей бандитов. живущих с такой же кучей "анжелик"..И мы,конечно же понимая, что это не так, дружески похлопывали их по плечу "Да ладно вам - и там нормальные люди есть...". - Это мы пустили их в Киев. И Киев, КИЕВ! молча смотрел, как приезжие галычане и студенты из ЗУ маршируют с факелами в честь дня рождения Бандеры по Крещатику и эти марши становились все многочисленнее год от года. Они переписали всю нашу историю.Наши предки, согласно этой истории, стали никчемными "потуракамы российской империи" а их колаборанты, рагули и ничтожества -новыми героями Украины. Мы и это проглотили. - Когда в Киеве , во время Майдана они стали избивать в метро за русскую речь (и в это в русскоговорящем КИЕВЕ) русскоговорящим же киевлянам это было глубоко по-боку, "они же дети" резвятся, они же против Януковича, как-то и неудобно ставить на место. Они обосрали и разрушили весь центр Киева мы и тут молчали. - Сейчас мы получаем ответку. За наше безразличие, за нашу трусость и за нашу глупость - Мы ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ. Она больше никогда не будет не только в прежних границах.. ЛЮДИ П О М Е Н Я Л И С Ь !!! - Чаша терпения у Юго-Востока переполнена. Украина оказалась для них злой мачехой, с усиками под носом и СВАСТИКОЙ на рукаве.... ....У меня нету ни одного аргумента для россиян против их справедливой ненависти к этой полоумной Украине."...»