Прогноз на 5 дней
переменная облачность+31°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 33% влажность
  • ЮВ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 81 из 81«1...798081
Ответить Новый топик
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 22:02
#1201
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и для тех, кто ещё что то вернее всё и адекватно понимает.


[Исправлено: Эл-починно, 18.07.2022 - 22:10]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
374
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 22:10
#1202
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грустно от того, что мои земляки оказались за войну, наверное пацифист, это всё таки идеалист. а так каждый преследует свои цели
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.07.22 - 22:17
#1203
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Грустно от того, что мои земляки оказались за войну, наверное пацифист, это всё таки идеалист. а так каждый преследует свои цели

Да я пацифист, но стрелять тоже умею. Я не за войну, я против любого насилия. Но когда очевидно, где зло - оно должно быть уничтожено. Я за мир в/на Украине, я за то, что бы там наконец то люди смогли общаться и не важно на каком языке (как в США или Европе, например, есть даже русские кварталы и русскоязычные фирмы). А пока что всё выглядит так, что последние 8-мь лет, мне как русскоязычному, границу пересекать страшно. Это должно, когда ни будь закончиться и это закончится. Ради того, что бы любой человек мог себя там чувствовать свободным, а не только блахитные.

[Исправлено: Эл-починно, 18.07.2022 - 22:39]
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 06:58
#1204
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Грустно от того, что мои земляки оказались за войну

Не за войну, а за мир. Что бы наступил мир - зло должно быть уничтожено
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 07:43
#1205
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Женщина с западной Украины пишет.... - "Как же нужно было стараться, чтобы люди столь массово, возненавидели всеми фибрами души все (подчеркиваю - ВСЁ - от вышиванок до флага с гербом) украинское? Это страшно.... Мы потеряли Украину. И в этом виноват не Путин. И в этом виноваты не известные наши русофобы из ЗУ . - В этом виноваты МЫ , САМИ . Именно мы - украинцы с Полтавы, Черкасс, Киева,Хмельницкого, Житомира, Чернигова со всей центральной Украины, позволили этим придуркам галычанам установить над всей Украиной свои нацистские порядки. - Ты вспомни , украинец ! Вспомни, как во время застолий мы подхватывали их бандеровские песни, как смеялись вместе с ними над анекдотами "маю час та натхнення, пиду попыляю москаля", мы закрывали глаза на коверкание ими украинского языка на все эти "шпытали", "нарази", "летовыща" и прочие "мапы" с "милициянтамы" и "катедрами". Нам было безразлично установление в их городах и селах памятников тем, кто стрелял в спины нашим дедам в ВОВ 1941-1945 . - Потом они "невзначай" стали ставить на своих собраниях портреты Бандеры и Шухевича. А потом в открытую маршировать , вначале по своим, а потом уже и по нашим городам с флагами СС и фашисткими лозунгами.... - Мы сознательно закрывали на это глаза: "Ну что ж у них своя история, надо понимать...". И эти -ИХ памятники стали появляться и у нас.....Они называли нас "схидняками", весь Юго-Восток -"рабами", "совками" и "потомками сталинских кацапских палачей", а шахтеров "кучей бандитов. живущих с такой же кучей "анжелик"..И мы,конечно же понимая, что это не так, дружески похлопывали их по плечу "Да ладно вам - и там нормальные люди есть...". - Это мы пустили их в Киев. И Киев, КИЕВ! молча смотрел, как приезжие галычане и студенты из ЗУ маршируют с факелами в честь дня рождения Бандеры по Крещатику и эти марши становились все многочисленнее год от года. Они переписали всю нашу историю.Наши предки, согласно этой истории, стали никчемными "потуракамы российской империи" а их колаборанты, рагули и ничтожества -новыми героями Украины. Мы и это проглотили. - Когда в Киеве , во время Майдана они стали избивать в метро за русскую речь (и в это в русскоговорящем КИЕВЕ) русскоговорящим же киевлянам это было глубоко по-боку, "они же дети" резвятся, они же против Януковича, как-то и неудобно ставить на место. Они обосрали и разрушили весь центр Киева мы и тут молчали. - Сейчас мы получаем ответку. За наше безразличие, за нашу трусость и за нашу глупость - Мы ПОТЕРЯЛИ УКРАИНУ. Она больше никогда не будет не только в прежних границах.. ЛЮДИ П О М Е Н Я Л И С Ь !!! - Чаша терпения у Юго-Востока переполнена. Украина оказалась для них злой мачехой, с усиками под носом и СВАСТИКОЙ на рукаве.... ....У меня нету ни одного аргумента для россиян против их справедливой ненависти к этой полоумной Украине."...»
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 08:30
#1206
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запад продолжает накачивать Украину оружием. С каждым разом присылают все более мощные и дальнобойные системы. Таким образом Запад давно уже открыто является участником этого конфликта. Раньше как-то камуфлировали, говоря об оборонительном оружии, а сегодня оно уже может бить по территории России, Крым, мост и так далее. До 300 километров. Кроме того, обсуждается вопрос поставить систему ПРО и создать купол над Киевом. Участники конфликта подогревают желание Зеленского максимально угробить весь украинский народ для того, чтобы нанести урон России. Но бьют то по гражданским. Мы же видим, что осколки крупнокалиберных снарядов поражают мирное население. Гибнут дети. Сегодня можно говорить, что США и другие поставляющие вооружение являются полноправными участниками этого убийственного конфликта и безусловно рано или поздно нужно задуматься над тем, что такое центры принятия решений.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11322
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 08:34
#1207
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Мда... Грустное чтиво. Очень грустно на сердце. Жаль что наши Марик и Юля некогда этого не поймут.

[Исправлено: Домовенок, 19.07.2022 - 10:05]
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 09:36
#1208
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
подленько так за глаза..

именно поэтому ты видишь всё, что тут пишут, потому что подленько за глаза :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15816
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 09:47
#1209
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, шестая страница обо мне..
Это радует.
Полагаю разговаривать вам больше не о чем..
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
872
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 13:54
#1210
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это радует.

и чего тогда бурчать непонятно)
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 15:04
#1211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Фотографии из 50-х годов словно заряжены ощущением безудержного счастья. На них люди, которые видели страшные годы, но вопреки всему выжили и продолжают жить дальше. Этим людям почти ничего не нужно для себя, ведь у них есть кое-что поважнее. В их натруженных руках – будущее целой страны. Будущее нашей Родины.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 15:07
#1212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Советский Союз имел самую протяжённую границу в мире, свыше 60 000 километров, и граничил с 14 государствами. Любопытно, что протяжённость границы современной России практически такая же — около 60 900 км. При этом Россия граничит с 18 государствами — с 16 признанными и 2 частично признанными.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 15:12
#1213
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Вот такая была квартплата в Советском Союзе в 1988 году.

[Исправлено: гражданин СССР, 19.07.2022 - 15:13]
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1406
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.07.22 - 15:16
#1214
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Что-бы сейчас не говорили, но здоровью советских людей государство уделяло особое внимание. Медицины была бесплатная и очень качественная. Советский человек всегда мог рассчитывать на квалифицированную бесплатную медицинскую помощь. Ежегодные обследования, диспансеры, вакцинации. Все процедуры были доступны. И идя в поликлинику, не нужно было озадачиваться, сколько денег может понадобиться и хватит ли. Так же получить путевку в санаторий-профилакторий можно было без проблем и «хождения по мукам». Соросятникам этого не рассказали
Профайл
Страница 81 из 81«1...798081
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: drakon, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS