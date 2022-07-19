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≡ "Атамекен": Лицензия для детских садов – лишь вход в бизнес, а не контроль над воспитателями
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44702
"Атамекен": Лицензия для детских садов – лишь вход в бизнес, а не контроль над воспитателями
Отправлено: 19.07.22 - 14:47
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В палате предпринимателей опасаются, что лицензирование детских садов будет носить формальный характер, сообщает пресс-cлужба НПП "Атамекен". Главную проблему частных детских садов в палате предпринимателей видят в отсутствии качественных кадров.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5410
Re: "Атамекен": Лицензия для детских садов – лишь вход...
Отправлено: 19.07.22 - 14:47
#1
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Пусть теперь садики строят подальше от магазинов, согласно закона стометровки, вдруг дети с воспитателями забухают, да так чтобы дальше сто метров поленились гонять за бухаловым. Кто помнит абсурдность тогдашнего закона, подтвердит.
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