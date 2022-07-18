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Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44700
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 15:23
В Министерстве сельского хозяйства РК обратили внимание на проблемы производителей сахара. Ведомство разработало план по модернизации отрасли, согласно которому к 2025 году посевные площади сахарной свёклы увеличат на 60 000 га.
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Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 15:23
Ну чего собственно и добился Токаев..
Молодец.
Молодец.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5408
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 17:58
Обычная работа простых чиновников где-нибудь в обычной стране, а у нас видимо почти подвиг.
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 18:04
Цитата:
тпппрррууу...чуть помедленнее кони, чуть помедленнее...
Рано оды восхваления поёшь, не 2026 год на дворе.
Вырастить и произвести - это не очередное бла-бла очередного сомнительного чиновника.
111:
Ну чего собственно и добился Токаев.. Молодец.
Ну чего собственно и добился Токаев.. Молодец.
тпппрррууу...чуть помедленнее кони, чуть помедленнее...
Рано оды восхваления поёшь, не 2026 год на дворе.
Вырастить и произвести - это не очередное бла-бла очередного сомнительного чиновника.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 880
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 18:36
Судя по отсутствию информации по другим областям, 12400 га это на всю страну.
Откуда сахару взяться? Только из-за рубежа.
Откуда сахару взяться? Только из-за рубежа.
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 18:47
Цитата:
Даже если и не вырастим.
Даже если..
Купим.
Тем более доля сахара в нашем продуктовом наборе катастрофически мала..
Сахар это как и соль, основа все же у нас это мясо..
yudjin:
Вырастить и произвести -
Вырастить и произвести -
Даже если и не вырастим.
Даже если..
Купим.
Тем более доля сахара в нашем продуктовом наборе катастрофически мала..
Сахар это как и соль, основа все же у нас это мясо..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3257
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 19:10
Цитата://выслушал аграриев и выяснил, что основные причины,//
А, до этого у НИХ не было времени или ЧТО то другое мешало: - по моему личному мнению и БОЛЬШОМУ профессиональному опыту на земле в сельском хозяйстве с 1983 года: - ГНАТЬ в ТРИ шеи этого министра с его заместителями: - ну невозможно за ОДНУ ночь ( 14 июля в обед, получили ПИЗ....Й с ВЫГОВОРОМ от Президента, а утром 15 июля готов план по модернизации сахарной отрасли) ЧТО то путное СПЛАНИРОВАТЬ; ОТПИСАТЬ можно - СПЛАНИРОВАТЬ нельзя.
Это - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и главное тут ЗЕМЛЯ и с НЕЮ надо РАБОТАТЬ и не ОДИН год и плюс к этому ВОДНЫЙ вопрос, который НЕ РЕШАЛСЯ годами, и ОДНОРАЗОВЫЙ министр НЕ СМОЖЕТ решить за ОДНУ ночь все эти вопросы.
А, до этого у НИХ не было времени или ЧТО то другое мешало: - по моему личному мнению и БОЛЬШОМУ профессиональному опыту на земле в сельском хозяйстве с 1983 года: - ГНАТЬ в ТРИ шеи этого министра с его заместителями: - ну невозможно за ОДНУ ночь ( 14 июля в обед, получили ПИЗ....Й с ВЫГОВОРОМ от Президента, а утром 15 июля готов план по модернизации сахарной отрасли) ЧТО то путное СПЛАНИРОВАТЬ; ОТПИСАТЬ можно - СПЛАНИРОВАТЬ нельзя.
Это - СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и главное тут ЗЕМЛЯ и с НЕЮ надо РАБОТАТЬ и не ОДИН год и плюс к этому ВОДНЫЙ вопрос, который НЕ РЕШАЛСЯ годами, и ОДНОРАЗОВЫЙ министр НЕ СМОЖЕТ решить за ОДНУ ночь все эти вопросы.
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 19:21
Цитата:
Узко мыслишь. На сахаре сидит любое кондитерское производство от пряников до шоколадных конфет, а также торты, выпечка,мороженое, сгущенка. А это тоже часть пищевой промышленности, налоги, рабочие места.
111:
Тем более доля сахара в нашем продуктовом наборе катастрофически мала..
Тем более доля сахара в нашем продуктовом наборе катастрофически мала..
Узко мыслишь. На сахаре сидит любое кондитерское производство от пряников до шоколадных конфет, а также торты, выпечка,мороженое, сгущенка. А это тоже часть пищевой промышленности, налоги, рабочие места.
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 19:35
Цитата:
Хм..
Только приводил примеры.
Киндеров набираем на 17 тысяч.
Сникерсов, баунти, милки веев, еще на сколько то.
Да, деповское килограммовое берем раз в месяц.
Фанту вот набрали по 300 21 бутылку 1.75.
Спрайт перед этим штук 40 набирали по скидке двушек.
Сахар на чай, два кг на месяц, плюс три кг что то там делать в среднем, годовом.
Продукты берем на 6 человек на 450 тысяч.
Теперь объясни мне, каков процент сахара у меня на столе российского или казахстанского производства?
Грушевый кстати да, бутылок 15 в месяц да, приобретаем.
По цене двухлитрового Спрайта или Колы во время скидок литровы грушевый.
Тут тоже можно взять и посчитать сколько в грушевом сахара казазского или российского..
Всё!
Сгущенку только сделали, 200 грамм сахара на литр.
Ну 5-7 тысяч из 450ти, это ведь малый процент на шестерых человек..
Сделают свеклу и что, сахар будет дешевле?
Ответ нет.
Будет дороже в два раза с нынешних 615ти..
При наших то не сахарных землях..
Бананы уж лучше туда посадить, и то толка больше будет..
[Исправлено: 111, 18.07.2022 - 19:36]
yudjin:
Узко мыслишь. На сахаре сидит любое кондитерское производство от пряников до шоколадных конфет,
Узко мыслишь. На сахаре сидит любое кондитерское производство от пряников до шоколадных конфет,
Хм..
Только приводил примеры.
Киндеров набираем на 17 тысяч.
Сникерсов, баунти, милки веев, еще на сколько то.
Да, деповское килограммовое берем раз в месяц.
Фанту вот набрали по 300 21 бутылку 1.75.
Спрайт перед этим штук 40 набирали по скидке двушек.
Сахар на чай, два кг на месяц, плюс три кг что то там делать в среднем, годовом.
Продукты берем на 6 человек на 450 тысяч.
Теперь объясни мне, каков процент сахара у меня на столе российского или казахстанского производства?
Грушевый кстати да, бутылок 15 в месяц да, приобретаем.
По цене двухлитрового Спрайта или Колы во время скидок литровы грушевый.
Тут тоже можно взять и посчитать сколько в грушевом сахара казазского или российского..
Всё!
Сгущенку только сделали, 200 грамм сахара на литр.
Ну 5-7 тысяч из 450ти, это ведь малый процент на шестерых человек..
Сделают свеклу и что, сахар будет дешевле?
Ответ нет.
Будет дороже в два раза с нынешних 615ти..
При наших то не сахарных землях..
Бананы уж лучше туда посадить, и то толка больше будет..
[Исправлено: 111, 18.07.2022 - 19:36]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8777
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 19:39
Цитата:
Не выращивали ,потому что нерентабельно,намного проще и дешевле ,готовый сахар с Белоруссии или России закупать,так и сейчас будет, осенью границы откроют ,он никому нафик не нужен будет этот сахар.
Сахарные заводы частные,они фермерам выставляют цену закупа на свеклу по 10-15тнг\кг и при этом ещё и расчёт через несколько месяцев, когда сырьё переработают и сахар продадут ну и кому оно нафик нужно.
ACROS:
А, до этого у НИХ не было времени или ЧТО то другое мешало
А, до этого у НИХ не было времени или ЧТО то другое мешало
Не выращивали ,потому что нерентабельно,намного проще и дешевле ,готовый сахар с Белоруссии или России закупать,так и сейчас будет, осенью границы откроют ,он никому нафик не нужен будет этот сахар.
Сахарные заводы частные,они фермерам выставляют цену закупа на свеклу по 10-15тнг\кг и при этом ещё и расчёт через несколько месяцев, когда сырьё переработают и сахар продадут ну и кому оно нафик нужно.
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 19:44
Из Каравпна
Доходит до абсурда. Сегодня акиматам спускают план на выращивание сахарной свеклы. Акимы просят фермеров. Те отказать не могут, поэтому берут недорогие семена из Жаркента и засевают ими 5–7 га. Для отчетности. Свеклу сеют в середине апреля. Через 10 дней говорят, что семена не взошли, и перепахивают поле под другую культуру. В результате аким отчитывается наверх, что засеяно 100–200 га сахарной свеклой, но осенью по факту урожая не будет. И фермер немного потерял.
Когда крестьянин сеет свеклу для себя, он берет импортные семена. Французские полудраже, при соблюдении технологии, гарантированно дают более 40 центнеров с гектара. У казахстанских, более дешевых семян, потолок урожайности – 30 центнеров.
Выращивать свеклу очень дорого, считает Александр Квитко. В этот год затраты составят до 900 тысяч на гектар.
Доходит до абсурда. Сегодня акиматам спускают план на выращивание сахарной свеклы. Акимы просят фермеров. Те отказать не могут, поэтому берут недорогие семена из Жаркента и засевают ими 5–7 га. Для отчетности. Свеклу сеют в середине апреля. Через 10 дней говорят, что семена не взошли, и перепахивают поле под другую культуру. В результате аким отчитывается наверх, что засеяно 100–200 га сахарной свеклой, но осенью по факту урожая не будет. И фермер немного потерял.
Когда крестьянин сеет свеклу для себя, он берет импортные семена. Французские полудраже, при соблюдении технологии, гарантированно дают более 40 центнеров с гектара. У казахстанских, более дешевых семян, потолок урожайности – 30 центнеров.
Выращивать свеклу очень дорого, считает Александр Квитко. В этот год затраты составят до 900 тысяч на гектар.
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 18.07.22 - 19:45
Оттуда же..
Значит, надо целиться на урожай больше 35 центнеров с гектара. Это нижний предел, который покроет затратную часть. Всё, что сверху, уже идет на прибыль.
Затраты на гектар складываются из таких расчетов: вспахать поле – 12–15 тысяч тенге, столько же – на равнение и планировку. Это всё операции, завязанные на механизаторов. Комплекс гербицидов – 120–140 тысяч, удобрения – только аммофоса надо внести 280 кг. Прополка сорняка – 10–15 тысяч тенге. Надо провести до 3 прополок. Услуги уборочного комбайна – 120 тысяч.
Но в конечную цену входит и головная боль фермера. Риски очень большие. Весной есть опасность заморозков. Летом – сорняки. Никакими гербицидами их уже не возьмешь. Надо полоть. Но рабочие на поля просто так не выходят. Они ждут 3–4 дня, чтобы сорняки проросли больше чем обычно: когда есть полив на поле, земля вспахана и удобрена, всё растет прямо на глазах.
Бригада вышла на поле, но она не может прополоть свой обычный участок за день. Только за 2. Снова плати. Все эти затраты фермер может покрыть только за счет приемной цены.
Значит, надо целиться на урожай больше 35 центнеров с гектара. Это нижний предел, который покроет затратную часть. Всё, что сверху, уже идет на прибыль.
Затраты на гектар складываются из таких расчетов: вспахать поле – 12–15 тысяч тенге, столько же – на равнение и планировку. Это всё операции, завязанные на механизаторов. Комплекс гербицидов – 120–140 тысяч, удобрения – только аммофоса надо внести 280 кг. Прополка сорняка – 10–15 тысяч тенге. Надо провести до 3 прополок. Услуги уборочного комбайна – 120 тысяч.
Но в конечную цену входит и головная боль фермера. Риски очень большие. Весной есть опасность заморозков. Летом – сорняки. Никакими гербицидами их уже не возьмешь. Надо полоть. Но рабочие на поля просто так не выходят. Они ждут 3–4 дня, чтобы сорняки проросли больше чем обычно: когда есть полив на поле, земля вспахана и удобрена, всё растет прямо на глазах.
Бригада вышла на поле, но она не может прополоть свой обычный участок за день. Только за 2. Снова плати. Все эти затраты фермер может покрыть только за счет приемной цены.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4090
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 00:38
Может и реки вспять повернуть?
Не обязательно выращивать агаву, что бы пить текилу,
Пусть мексиканцы это делают, мы же можем пшеницу и скот, мать-природа благоволит.
Я конечно не аграрий, но для свеклы потребуется влаги больше чем есть у нас.
В 90-х менял рис из Кызыл-Орды на сахар в России, но потом монопольный "Сахарный дом" (или как то так назывался), подрезал тему и сахар резко вырос в цене.
Не обязательно выращивать агаву, что бы пить текилу,
Пусть мексиканцы это делают, мы же можем пшеницу и скот, мать-природа благоволит.
Я конечно не аграрий, но для свеклы потребуется влаги больше чем есть у нас.
В 90-х менял рис из Кызыл-Орды на сахар в России, но потом монопольный "Сахарный дом" (или как то так назывался), подрезал тему и сахар резко вырос в цене.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11321
Re: Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 09:06
Свёклы в пять раз на следующий год конечно у нас не появится. А людям нужно учитывая наши реалии, просто немного перенастраиваться и не надеятся на власти. Например сахар закупать по осени. Щас в августе Россия откроет границу и цена упадёт.
Посевы сахарной свёклы увеличат в пять раз к 2025 году
Отправлено: 19.07.22 - 09:51
Тема популисткая.
Зачем нам столько сахара..
Зачем нам столько сахара..
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