Отправлено: - 19:39

ACROS:

А, до этого у НИХ не было времени или ЧТО то другое мешало

Цитата:Не выращивали ,потому что нерентабельно,намного проще и дешевле ,готовый сахар с Белоруссии или России закупать,так и сейчас будет, осенью границы откроют ,он никому нафик не нужен будет этот сахар.Сахарные заводы частные,они фермерам выставляют цену закупа на свеклу по 10-15тнг\кг и при этом ещё и расчёт через несколько месяцев, когда сырьё переработают и сахар продадут ну и кому оно нафик нужно.