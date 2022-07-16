Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах. Читать новость
Артем Марусич: Непросвещенное общество стабильно держит Казахстан буквально на первых позициях в мире по подростковому суициду.
Да, только так..
В Нижегородской области 15-летний подросток заявил друзьям, что ему нравятся мальчики, и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 17 июля. Подросток вместе с двумя друзьями пробрался на крышу девятиэтажного дома, чтобы выпить там алкогольные напитки и посмотреть салют. Ребята общались, и в один момент мальчик раскрыл товарищам секрет: он нетрадиционной сексуальной ориентации В этот момент мальчик неожиданно решил свести счеты с жизнью.
Маркс: Не зря говорят, что таксисты всё знают. И почему только люди идут учиться в техникумы и ВУЗы, когда все знания сосредоточены в автощколах?
Нет, спорить аргументированно и ссылаться на источник меня научили не в автошколе.
И вы меня слишком переоцениваете, я еще не таксист. Там где я работаю, для того, чтоб таксовать, хорошо бы знать английский, а он у меня все еще очень плох, хотя понять и объяснить я уже способен.
Но без времени, не правильно строю предложения. С сегодняшнего дня с учителем вернулись к глаголу ту би. Буду учить всю грамматику с самого начала. Надеюсь, что через два месяца, буду говорить значительно более грамотно. Если английский будет не стыдный - может и попробую работать в такси.
Проблема вся в том, что против природы не попрёшь. И Артём тут прав. Конечно проще, как в коменте Марика довести подростка до суицида. Но оно нам/вам нужно. Можно же цивилизованно проблему решить.... ПС- хотя можно , как в спарте, всех "непригодных" со скалы сбрасывать. Вот оно совершенство общества. НЕ?
serg kost: Это единственная причина детского суицида в Казахстане?! И если не единственная, то на каком она месте, и сколько в процентах?
У нас эта тема "табу" и статистики по ЛГБТ суициду из Казахстана я не знаю, и достоверную статистику собрать будет проблематично на данном этапе, так как эти люди не сообщают о своей ориентации. Но в развитых странах ЛГБТ просвет снизил попытки суицида гомосексуалов с 70-75%, до 40%, а в некоторых странах до 20-30%, при этом до сих пор во всех странах ЛГТБ группа, самая суицидальная из любых других групп (вроде даже раковые больные, которые в несколько раз чаще сводят счеты с жизнью, чем остальные - уступают).
Оствлось выяснить, каков процент гомосексуалистов среди детей, усыновлённых гомосексуальной парой. Если 5%, то все вопросы отпадают. А если 30-50% и больше, тогда появятся вопросы не к природе, а к "воспитателям".
serg kost: А если 30-50% и больше, тогда появятся вопросы не к природе, а к "воспитателям".
И это не то Они просто есть, они среди нас и вас. И им также можно и нужно дать шанс. Из них могут великие люди выйти в мир. Это лишь простой пример. А если не запрещать, но просто не пропускать в прокат фильмы, то тогда можно целую кучу по такомку принципу не пропустить, то сколько там в Холливуде ЛГБТнистов, просто фильтров не хватит.
Выбор есть, его не может не быть. Вот только жаль, что в мирное время подростки часто выбирают смерть, не имея смелости признаться в своей ориентации. Для них это более простой способ, чем попытаться стать понятыми обществом. трагично. ПС- Но это не проблема подростков, это проблема общества.
serg kost: Оствлось выяснить, каков процент гомосексуалистов среди детей, усыновлённых гомосексуальной парой. Если 5%, то все вопросы отпадают. А если 30-50% и больше, тогда появятся вопросы не к природе, а к "воспитателям".
Давно выяснили и пришли к консенсусу. Десятки проведенных исследований не показали негативного влияния. Как вы думаете, если бы вас воспитывали два отца, у вас бы цвет глаз изменился? Ну если они сигареты об ваши глаза не тушили, то нет.
Плюс. В наших странах (СНГ) до трети детей растут в однополой семье, воспитываются только матерью (иногда еще и бабушкой). В Казахстане в неполных семьях растет что то около полу миллиона детей.
Артем Марусич: Что вы считаете за "НОРМУ" я не знаю, но как я уже говорил, ориентированных на свой пол, рождается 5-10%. По исходным оценкам ВОЗ, бесплодны 5% популяции – по анатомическим, генетическим, эндокринным и иммунологическим причинам.
Вы Извините, может я не прав! Но, таки кто сказал, что еб... секс с живого человека, это НОРМА!? Ну кто, где это вам об этом сказал!? И кто этот где и почему это так? Оно может и так, но где это доказано? А и если так, то наверное пора признать очевидное и узаконить то, что оно уже есть! Кстати, вы таки, кого предпочитаете, в это время суток?
Артем Марусич: В наших странах (СНГ) до трети детей растут в однополой семье, воспитываются только матерью (иногда еще и бабушкой). В Казахстане в неполных семьях растет что то около полу миллиона детей.
Ну и...? Девочки не стали лесбиянками? Девочки, рождённые матерями от МУЖЧИН? К чему этот довод? И поймите уже наконец, что речь идёт не о ненависти или просто неприязни к ЛГБТ, а о протесте против активной пропаганды этих ориентаций! А ИЗЛИШНЕЕ муссирование этой проблемы человечества выливается именно в пропаганду
«И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма; сойдя посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю» (Быт. 18, 20). Ярость Бога, обрушившаяся на место беззакония, образовала гигантский разлом длиной в 8000 километров, уничтожив это, прежде райское, место. Теперь на месте этой плодородной равнины расстилается свинцовая гладь соленого озера – Мертвого Моря, – в котором невозможна никакая жизнь. Поистине могильная тишина окружает этот страшный водоем, берега, покрытые солью и кусками серы, коварные битумные колодцы и коварные ядовитые деревья греха. Вот какой пейзаж встречает того, кто подъезжает к Содому, от которого остались лишь груды пепла. Это памятник гнева Бога, излившегося на творящих грех содомии.
Горды, пресыщены, праздны, немилосердны и совершающие мерзости: Иезекииль 16:48-50 «Живу Я, говорит Господь Бог; Содома, сестра твоя, не делала того сама и ее дочери, что делала ты и дочери твои. Вот в чём было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их».Гордятся своим грехом: Исаия 3:9 «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами на себя навлекают зло».
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