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≡ Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44699
Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 11:43
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Фигуранты добровольно возвратили из Люксембурга свыше 170 миллионов долларов. Органом расследования по делам о хищениях имущества АО "Казахтелеком", АО "Центр Транспортного Сервиса" и других компаний возмещено порядка 36 миллиардов тенге
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4090
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 11:43
#1
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Говорящая фотография
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
139
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 11:59
#2
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Экспроприация экспроприаторов или грабь награбленное - продолжается
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15803
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 12:20
#3
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Раздели немного и народу..
Это хорошо..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3256
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 18.07.22 - 23:20
#4
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Цитата:
peshexod:
Говорящая


Архимед - почти никогда и нигде, даже не улыбается: - а тут перед каким то тренером ФК "Кайрат" - улыбается и подобострастно смотрит на него- первый раз такое вижу: - это наверное, на открытии забегаловки "Мак-Дональдс", кажеться это на том месте где СПИЛИЛИ ради этой ЖРАЛЬНИ и ради этого тренера, красивые вековые сосны.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4090
Re: Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 19.07.22 - 00:22
#5
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Цитата:
ACROS:
"Мак-Дональдс", кажеться это на том месте где СПИЛИЛИ ради этой ЖРАЛЬНИ

Да, так и есть))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
364
Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 19.07.22 - 00:25
#6
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Цитата:
ACROS:
красивые вековые сосны.

Да про них даже несколько статей было. Но ничего уже не вернуть. Вот так акимат продал сосны под жральню.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
364
Дела Сатыбалдыулы и Боранбаева: Появились новые подробности
Отправлено: 19.07.22 - 00:47
#7
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Какая ответственность предусмотрена за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев. :lol: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31865365&pos=13;29#pos=13;29
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