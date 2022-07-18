Отправлено: - 23:20

peshexod:

Говорящая

Цитата:Архимед - почти никогда и нигде, даже не улыбается: - а тут перед каким то тренером ФК "Кайрат" - улыбается и подобострастно смотрит на него- первый раз такое вижу: - это наверное, на открытии забегаловки "Мак-Дональдс", кажеться это на том месте где СПИЛИЛИ ради этой ЖРАЛЬНИ и ради этого тренера, красивые вековые сосны.