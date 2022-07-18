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≡ Три человека погибли после столкновения легковой и грузовой машин в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44699
Три человека погибли после столкновения легковой и грузовой машин в Костанайской области
Отправлено: 18.07.22 - 23:03
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ДТП произошло 17 июля, в 7.40, на 56-м километре объездной дороги А-22 Костанай-Карабутак. Водитель иномарки «Ниссан», совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой машиной «Шахман».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3256
Re: Три человека погибли после столкновения легковой и грузовой...
Отправлено: 18.07.22 - 23:03
#1
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Стоит сухая погода, ЖАРА: - пыль стоит СТОЛБОМ на этой обьездной дороге- надо чаще пускать поливную машину. Надо привлечь к ответственности этого начальника областного КазАвтоЖола, Горват, вроде его фамилия: - за слабый, вернее полное ОТСУТСТВИЕ контроля с его стороны.
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