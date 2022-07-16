Отправлено: - 22:37

Маркс:

Не зря говорят, что таксисты всё знают. И почему только люди идут учиться в техникумы и ВУЗы, когда все знания сосредоточены в автощколах?

Цитата:Нет, спорить аргументированно и ссылаться на источник меня научили не в автошколе.И вы меня слишком переоцениваете, я еще не таксист. Там где я работаю, для того, чтоб таксовать, хорошо бы знать английский, а он у меня все еще очень плох, хотя понять и объяснить я уже способен.Но без времени, не правильно строю предложения. С сегодняшнего дня с учителем вернулись к глаголу ту би. Буду учить всю грамматику с самого начала. Надеюсь, что через два месяца, буду говорить значительно более грамотно. Если английский будет не стыдный - может и попробую работать в такси.