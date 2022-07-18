Отправлено: - 22:56

сайлау курманов:

до главных расхитителей

Цитата:Всё это мелочи, копейки: - самый главной вопрос, как и на референдуме, и для чего ВСЁ и затевалось - это возврат государству именно собственности, полученной законным или незаконным путём, принадлежащей СЕМЕЙКЕ.До тех пор пока именно ЭТО не решиться - о никакой РЕАЛЬНОЙ результативности говорить нельзя - это будут ПУСТЫЕ обещания.