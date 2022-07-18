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≡ Как работает комиссия по возврату вывезенных из Казахстана денег
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44699
Как работает комиссия по возврату вывезенных из Казахстана денег
Отправлено: 18.07.22 - 15:25
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Сейчас на изучении в органах прокуратуры находятся порядка 8 тысяч актов правительства и судебные решения, в том числе о приватизации, отчуждении государственных активов в пользу олигополий.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15803
Re: Как работает комиссия по возврату вывезенных из Казахстана...
Отправлено: 18.07.22 - 15:25
#1
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Хорошие новости..
А ведь те, кто привык ничего не делать, не верили..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5407
Re: Как работает комиссия по возврату вывезенных из Казахстана...
Отправлено: 18.07.22 - 17:55
#2
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Высокая комиссия должна докопаться и раскулачить до главных расхитителей социалистической собственности с тем чтоб этими средствами закрыть все недостающие средства в бюджете страны
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3256
Re: Как работает комиссия по возврату вывезенных из Казахстана...
Отправлено: 18.07.22 - 22:56
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
до главных расхитителей


Всё это мелочи, копейки: - самый главной вопрос, как и на референдуме, и для чего ВСЁ и затевалось - это возврат государству именно собственности, полученной законным или незаконным путём, принадлежащей СЕМЕЙКЕ.
До тех пор пока именно ЭТО не решиться - о никакой РЕАЛЬНОЙ результативности говорить нельзя - это будут ПУСТЫЕ обещания.
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