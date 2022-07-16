Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах. Читать новость
Артем Марусич: Непросвещенное общество стабильно держит Казахстан буквально на первых позициях в мире по подростковому суициду.
Да, только так..
В Нижегородской области 15-летний подросток заявил друзьям, что ему нравятся мальчики, и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 17 июля. Подросток вместе с двумя друзьями пробрался на крышу девятиэтажного дома, чтобы выпить там алкогольные напитки и посмотреть салют. Ребята общались, и в один момент мальчик раскрыл товарищам секрет: он нетрадиционной сексуальной ориентации В этот момент мальчик неожиданно решил свести счеты с жизнью.
Маркс: Не зря говорят, что таксисты всё знают. И почему только люди идут учиться в техникумы и ВУЗы, когда все знания сосредоточены в автощколах?
Нет, спорить аргументированно и ссылаться на источник меня научили не в автошколе.
И вы меня слишком переоцениваете, я еще не таксист. Там где я работаю, для того, чтоб таксовать, хорошо бы знать английский, а он у меня все еще очень плох, хотя понять и объяснить я уже способен.
Но без времени, не правильно строю предложения. С сегодняшнего дня с учителем вернулись к глаголу ту би. Буду учить всю грамматику с самого начала. Надеюсь, что через два месяца, буду говорить значительно более грамотно. Если английский будет не стыдный - может и попробую работать в такси.
Проблема вся в том, что против природы не попрёшь. И Артём тут прав. Конечно проще, как в коменте Марика довести подростка до суицида. Но оно нам/вам нужно. Можно же цивилизованно проблему решить.... ПС- хотя можно , как в спарте, всех "непригодных" со скалы сбрасывать. Вот оно совершенство общества. НЕ?
serg kost: Это единственная причина детского суицида в Казахстане?! И если не единственная, то на каком она месте, и сколько в процентах?
У нас эта тема "табу" и статистики по ЛГБТ суициду из Казахстана я не знаю, и достоверную статистику собрать будет проблематично на данном этапе, так как эти люди не сообщают о своей ориентации. Но в развитых странах ЛГБТ просвет снизил попытки суицида гомосексуалов с 70-75%, до 40%, а в некоторых странах до 20-30%, при этом до сих пор во всех странах ЛГТБ группа, самая суицидальная из любых других групп (вроде даже раковые больные, которые в несколько раз чаще сводят счеты с жизнью, чем остальные - уступают).
Оствлось выяснить, каков процент гомосексуалистов среди детей, усыновлённых гомосексуальной парой. Если 5%, то все вопросы отпадают. А если 30-50% и больше, тогда появятся вопросы не к природе, а к "воспитателям".
serg kost: А если 30-50% и больше, тогда появятся вопросы не к природе, а к "воспитателям".
И это не то Они просто есть, они среди нас и вас. И им также можно и нужно дать шанс. Из них могут великие люди выйти в мир. Это лишь простой пример. А если не запрещать, но просто не пропускать в прокат фильмы, то тогда можно целую кучу по такомку принципу не пропустить, то сколько там в Холливуде ЛГБТнистов, просто фильтров не хватит.
Выбор есть, его не может не быть. Вот только жаль, что в мирное время подростки часто выбирают смерть, не имея смелости признаться в своей ориентации. Для них это более простой способ, чем попытаться стать понятыми обществом. трагично. ПС- Но это не проблема подростков, это проблема общества.
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