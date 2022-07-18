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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:24
Цитата:
она сменила гражданство еще года 4 назад.
111:
Именно на нее и намекали.
Именно на нее и намекали.
она сменила гражданство еще года 4 назад.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:25
не читай всякую "желтуху", хватит уже
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:33
Цитата:
Оправдываться заставили, где она сказала что ушла еще юниором типа.
Там же Кафельщик наехал еще.
lavprof:
она сменила гражданство еще года 4 назад.
она сменила гражданство еще года 4 назад.
Оправдываться заставили, где она сказала что ушла еще юниором типа.
Там же Кафельщик наехал еще.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:36
Цитата:
Ну слова депутата это желтуха что ли?
Это факт, на который отреагировали уже маститые тренера типа Тарасовой..
Не отреагируй они, дума бы быстрее сочла это обоснованным.
lavprof:
не читай всякую "желтуху",
не читай всякую "желтуху",
Ну слова депутата это желтуха что ли?
Это факт, на который отреагировали уже маститые тренера типа Тарасовой..
Не отреагируй они, дума бы быстрее сочла это обоснованным.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:42
Северск, линия фронта.
Верить кому больше будешь, те, кто там непосредственно, или какой нибудь обкурившийся гашиша политик на ток шоу Соловьева, который ни за что туда не поедет и не отправит своих детей?
Верить кому больше будешь, те, кто там непосредственно, или какой нибудь обкурившийся гашиша политик на ток шоу Соловьева, который ни за что туда не поедет и не отправит своих детей?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:48
Мда уж..
Пора пока отдохнуть.
По медитировать.
Сгущенка сварилась, новости пока обновляются до вечера..
Хорошо.
Пора пока отдохнуть.
По медитировать.
Сгущенка сварилась, новости пока обновляются до вечера..
Хорошо.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:55
Сау2000
Неплохая штучка то..
Дальность до 30ти и точность неплохая.
Не понял там есть радиус или нет, погрешности снаряда.
Неплохая штучка то..
Дальность до 30ти и точность неплохая.
Не понял там есть радиус или нет, погрешности снаряда.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 18:44
Ну что, нагулялись, отдохнули?
Я кофе напился, Черная карта..
Неплохой кстати..
Я кофе напился, Черная карта..
Неплохой кстати..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 18:58
О, новость.
Конашенков.
По всем фронтам уничтожено все, и последний из 8ми Хаймарс..
Значит завтра возьмут Бахмут и Славянск.., ой, возьмут Киев?
Конашенков.
По всем фронтам уничтожено все, и последний из 8ми Хаймарс..
Значит завтра возьмут Бахмут и Славянск.., ой, возьмут Киев?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 19:02
Что то на всех каналах заговорили об рсзо М270.
Известно что украинцы на низ обучаются, но что пришли вот и встали в строй, еще рано говорить думаю.
Но аппарат неплохой..
Известно что украинцы на низ обучаются, но что пришли вот и встали в строй, еще рано говорить думаю.
Но аппарат неплохой..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 19:06
Одна единица может отбомбить до 25ти гектаров..
Ну может быть..
То что хорошо, отклонение всего лишь до 5ти метров.
3 члена экипажа разворачивают ее всего за 20 секунд..
Реклама конечно крутая..
Ну может быть..
То что хорошо, отклонение всего лишь до 5ти метров.
3 члена экипажа разворачивают ее всего за 20 секунд..
Реклама конечно крутая..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 19:12
Хм..
12 боеприпасов и две какие то тактические ракеты до 300 км..
Интересно..
Если эти трехсотники боеприпасы придут, новости будут на много интересней..
12 боеприпасов и две какие то тактические ракеты до 300 км..
Интересно..
Если эти трехсотники боеприпасы придут, новости будут на много интересней..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 20:47
Ну и после указа от 15 июля..
Об этом пишет «Ротонда» со ссылкой на брошюру «Социальный справочник участника специальной военной операции», который военкоматы распространяют по муниципалитетам. В брошюре указано, какое денежное довольствие получают контрактники и премии за выполнение боевых задач.
Награждение проводится за каждую единицу техники и живой силы, которую удастся уничтожить. За сбитый самолет противника премия составит 300 тыс. руб., за вертолет – 200 тыс., за танк – 100 тыс. За уничтожение взвода – 100 тыс., за отделение – 50 тыс. В 50 тыс. оцениваются сбитые беспилотники, БМП, БТР, ЗРК или РСЗО.
Об этом пишет «Ротонда» со ссылкой на брошюру «Социальный справочник участника специальной военной операции», который военкоматы распространяют по муниципалитетам. В брошюре указано, какое денежное довольствие получают контрактники и премии за выполнение боевых задач.
Награждение проводится за каждую единицу техники и живой силы, которую удастся уничтожить. За сбитый самолет противника премия составит 300 тыс. руб., за вертолет – 200 тыс., за танк – 100 тыс. За уничтожение взвода – 100 тыс., за отделение – 50 тыс. В 50 тыс. оцениваются сбитые беспилотники, БМП, БТР, ЗРК или РСЗО.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 20:51
Прям какая то коммерческая война сегодня в ВС России.
Никто не воюет за Родину, за Освобождение, против Нацистов..
Воюют тупо за бабло..
Это как в подъезде пришибить кого то за бутылку водки, она ведь денег стоит и это оправданно..
Никто не воюет за Родину, за Освобождение, против Нацистов..
Воюют тупо за бабло..
Это как в подъезде пришибить кого то за бутылку водки, она ведь денег стоит и это оправданно..
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