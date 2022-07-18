Прогноз на 5 дней
ясно+27°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 54% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 295 из 295«1...293294295
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:24
#4411
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Именно на нее и намекали.

она сменила гражданство еще года 4 назад.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
870
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:25
#4412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не читай всякую "желтуху", хватит уже
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:33
#4413
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
она сменила гражданство еще года 4 назад.

Оправдываться заставили, где она сказала что ушла еще юниором типа.
Там же Кафельщик наехал еще.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:36
#4414
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
не читай всякую "желтуху",

Ну слова депутата это желтуха что ли?
Это факт, на который отреагировали уже маститые тренера типа Тарасовой..
Не отреагируй они, дума бы быстрее сочла это обоснованным.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:42
#4415
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Северск, линия фронта.
Верить кому больше будешь, те, кто там непосредственно, или какой нибудь обкурившийся гашиша политик на ток шоу Соловьева, который ни за что туда не поедет и не отправит своих детей?

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:48
#4416
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Пора пока отдохнуть.
По медитировать.
Сгущенка сварилась, новости пока обновляются до вечера..
Хорошо.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 16:55
#4417
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сау2000
Неплохая штучка то..





Дальность до 30ти и точность неплохая.
Не понял там есть радиус или нет, погрешности снаряда.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 18:44
#4418
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что, нагулялись, отдохнули?
Я кофе напился, Черная карта..
Неплохой кстати..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 18:58
#4419
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, новость.
Конашенков.
По всем фронтам уничтожено все, и последний из 8ми Хаймарс..
Значит завтра возьмут Бахмут и Славянск.., ой, возьмут Киев?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 19:02
#4420
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то на всех каналах заговорили об рсзо М270.
Известно что украинцы на низ обучаются, но что пришли вот и встали в строй, еще рано говорить думаю.
Но аппарат неплохой..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 19:06
#4421
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одна единица может отбомбить до 25ти гектаров..
Ну может быть..



То что хорошо, отклонение всего лишь до 5ти метров.
3 члена экипажа разворачивают ее всего за 20 секунд..
Реклама конечно крутая..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 19:12
#4422
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
12 боеприпасов и две какие то тактические ракеты до 300 км..
Интересно..
Если эти трехсотники боеприпасы придут, новости будут на много интересней..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 20:47
#4423
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и после указа от 15 июля..

Об этом пишет «Ротонда» со ссылкой на брошюру «Социальный справочник участника специальной военной операции», который военкоматы распространяют по муниципалитетам. В брошюре указано, какое денежное довольствие получают контрактники и премии за выполнение боевых задач.

Награждение проводится за каждую единицу техники и живой силы, которую удастся уничтожить. За сбитый самолет противника премия составит 300 тыс. руб., за вертолет – 200 тыс., за танк – 100 тыс. За уничтожение взвода – 100 тыс., за отделение – 50 тыс. В 50 тыс. оцениваются сбитые беспилотники, БМП, БТР, ЗРК или РСЗО.

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.07.22 - 20:51
#4424
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям какая то коммерческая война сегодня в ВС России.
Никто не воюет за Родину, за Освобождение, против Нацистов..
Воюют тупо за бабло..
Это как в подъезде пришибить кого то за бутылку водки, она ведь денег стоит и это оправданно..
Профайл
Страница 295 из 295«1...293294295
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS