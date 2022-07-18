Отправлено: - 20:47

Ну и после указа от 15 июля..Об этом пишет «Ротонда» со ссылкой на брошюру «Социальный справочник участника специальной военной операции», который военкоматы распространяют по муниципалитетам. В брошюре указано, какое денежное довольствие получают контрактники и премии за выполнение боевых задач.Награждение проводится за каждую единицу техники и живой силы, которую удастся уничтожить. За сбитый самолет противника премия составит 300 тыс. руб., за вертолет – 200 тыс., за танк – 100 тыс. За уничтожение взвода – 100 тыс., за отделение – 50 тыс. В 50 тыс. оцениваются сбитые беспилотники, БМП, БТР, ЗРК или РСЗО.