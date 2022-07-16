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≡ Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44698
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
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Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1396
Re: Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз...
Отправлено: 18.07.22 - 17:04
#30
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А толерантные-то возбудились :lol: Ну и как обычно - рашисты во всем виноваты)))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 18.07.22 - 20:06
#31
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Цитата:
Артем Марусич:
Непросвещенное общество стабильно держит Казахстан буквально на первых позициях в мире по подростковому суициду.

Да, только так..

В Нижегородской области 15-летний подросток заявил друзьям, что ему нравятся мальчики, и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел 17 июля. Подросток вместе с двумя друзьями пробрался на крышу девятиэтажного дома, чтобы выпить там алкогольные напитки и посмотреть салют. Ребята общались, и в один момент мальчик раскрыл товарищам секрет: он нетрадиционной сексуальной ориентации
В этот момент мальчик неожиданно решил свести счеты с жизнью.
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