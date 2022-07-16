Отправлено: - 20:06

Артем Марусич:

Непросвещенное общество стабильно держит Казахстан буквально на первых позициях в мире по подростковому суициду.

Цитата:Да, только так..В Нижегородской области 15-летний подросток заявил друзьям, что ему нравятся мальчики, и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.Инцидент произошел 17 июля. Подросток вместе с двумя друзьями пробрался на крышу девятиэтажного дома, чтобы выпить там алкогольные напитки и посмотреть салют. Ребята общались, и в один момент мальчик раскрыл товарищам секрет: он нетрадиционной сексуальной ориентацииВ этот момент мальчик неожиданно решил свести счеты с жизнью.