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≡ Появилась информация о трансляциях матчей «Тобола», «Астаны», «Кайрата» и «Кызыл-Жара» в Лиге Конференций
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44698
Появилась информация о трансляциях матчей «Тобола», «Астаны», «Кайрата» и «Кызыл-Жара» в Лиге Конференций
Отправлено: 18.07.22 - 20:01
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Стало известно, кто в Казахстане покажет первые матчи «Тобола», «Астаны», «Кайрата» и «Кызыл-Жара» в Лиге Конференций. В четверг, 21 июля, в 17:50 по времени Нур-Султана на телеканале «Qazsport» начнется прямая трансляция матча «Кызыл-Жар» — «Осиек»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Re: Появилась информация о трансляциях матчей «Тобола»,...
Отправлено: 18.07.22 - 20:01
#1
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Что то не пойму, с чего это наши клубы заиграли в Уефа, с чего так хорошо стали играть..
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