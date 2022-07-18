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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1969
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.07.22 - 19:44
#4651
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Вопрос к редакции. Как полностью, без остатка удалить свой профиль с форума НГ?
Прошу считать это моим заявлением и добровольным согласием на удаление профиля. На веки вечные. Появилось такое горячее желание.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
355
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.07.22 - 19:48
#4652
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Цитата:
Горожанин_kst:
Как полностью, без остатка удалить свой профиль с форума НГ?

Ну вот ещё одного довели...
Не стоит так горячиться. Сделайте просто паузу.

[Исправлено: Эл-починно, 18.07.2022 - 19:49]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.07.22 - 19:54
#4653
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Цитата:
Горожанин_kst:
Прошу считать это моим заявлением и добровольным согласием на удаление профиля.

Да это же легко.
Просто пишешь им на емейл, который в соглашении, там дают ровно месяц, через месяц подтверждаешь что уходишь и все.
Мне давали три месяца.
Электрону вон месяц, потом можно менять ник на другой как обычно..
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
473
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.07.22 - 20:22
#4654
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Цитата:
Горожанин_kst: Вопрос к редакции. Как полностью, без остатка удалить свой профиль с форума НГ? Прошу считать это моим заявлением и добровольным согласием на удаление профиля. На веки вечные. Появилось такое горячее желание.

Как вам уже написали выше, напишите нам на почту
Цитата:

1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения. В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения.
Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации - ng@ng.kz.
Информация, используемая при заключении соглашения, хранится владельцем электронного информационного ресурса весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.


Раньше действительно удаляли через 3 месяца после заявления. Потом сократили до месяца. Но редакция очень поддерживает мнение Эл-починно
Цитата:
Эл-починно: Ну вот ещё одного довели... Не стоит так горячиться. Сделайте просто паузу.

Всем нам надо иногда отдохнуть от дискуссий и соцсетей. Но не торопитесь, возьмите отпуск от форума, отдохните. И возвращайтесь с новыми силами и желанием обсуждать волнующие вас темы. :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15801
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 18.07.22 - 21:01
#4655
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Цитата:
Rexyn:
возьмите отпуск от форума, отдохните.

А вот это правильно!
Как я и говорил, за 12 лет на форуме чуть крыша не поехала, искал лекарство от одиночества тут с 2007го года
Пришлось взять отпуск, жениться, родить сына, наладить все в семье и лишь потом опять прийти на "работу"..
И уже относишься после всего этого даже не воспринимая все близко к сердцу, как это воспринимают одинокие люди, как это было со мной тогда..
Сейчас как то все легко и просто после отпуска..
Ведь всегда после форума тебя дома кто то ждет и злости и мнительности у тебя на форуме просто не остается места в твоей душе..

[Исправлено: 111, 18.07.2022 - 21:03]
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