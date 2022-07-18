Отправлено: - 20:22

Горожанин_kst: Вопрос к редакции. Как полностью, без остатка удалить свой профиль с форума НГ? Прошу считать это моим заявлением и добровольным согласием на удаление профиля. На веки вечные. Появилось такое горячее желание.



1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения. В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения.

Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации -

Информация, используемая при заключении соглашения, хранится владельцем электронного информационного ресурса весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения. 1.2.3. Участник может попросить администрацию удалить его регистрационную запись, расторгнуть настоящее соглашение, указав причины своего решения. В этом случае, регистрационная запись обратившегося может быть удалена с Форума/ ресурса, но не ранее чем через один месяц после обращения.Запрос на удаление следует отправлять только на электронный адрес администрации - ng@ng.kz. Информация, используемая при заключении соглашения, хранится владельцем электронного информационного ресурса весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.

Эл-починно: Ну вот ещё одного довели... Не стоит так горячиться. Сделайте просто паузу.

Цитата:Как вам уже написали выше, напишите нам на почтуЦитата:Раньше действительно удаляли через 3 месяца после заявления. Потом сократили до месяца. Но редакция очень поддерживает мнение Эл-починноЦитата:Всем нам надо иногда отдохнуть от дискуссий и соцсетей. Но не торопитесь, возьмите отпуск от форума, отдохните. И возвращайтесь с новыми силами и желанием обсуждать волнующие вас темы.