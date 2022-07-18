Отправлено: - 17:12

111:

У меня с тобой бойкот. Зачем обращаешься? Сделал, так иди до конца. Будь мужчиной наконец и не пиши обо мне! Даже за глаза..

Цитата:Извини, забыл тебя спросить когда мне писать и про кого